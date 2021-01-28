"Не уявляю своє життя без нього": Суркіс відверто розповів про стосунки з братом

Президент "Динамо" (Київ) Ігор Суркіс дав велике інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. Серед іншого він розповів, хто міг стати головним тренером столичного клубу замість Мірчі Луческу, як Валерія Лобановського в свій час вмовили повернутися в "Динамо" і чому він не став тренером мадридського "Реала", чи спілкується з Рінатом Ахметовим і чи може Андрій Шевченко колись очолити київського "Динамо". Також Суркіс вперше відверто розповів про свою сім'ю і про стосунки зі старшим братом - Григорієм Суркісом.

"[Григорій] - брат, партнер. Я не уявляю своє життя без нього. Вранці я прокидаюся - йому дзвоню. Він йде спати, мені дзвонить і каже: "Так, все, я пішов спати", - розповідає Суркіс.

За його словами, вони з Григорієм Суркісом завжди у всіх ситуаціях стояли один за одного. Навіть якщо хтось із них може бути в чомусь не правий - публічно ніхто ніколи з них не скаже про це.

Серйозні конфлікти ж, за його словами, у них бувають не частіше, ніж раз на рік.

"Щоб ми місяць не розмовляли - не пам'ятаю. Пару тижнів бувало. Іноді я можу бути не правий навіть. Я готовий йому першим зателефонувати. Молодший повинен завжди (миритися першим, - ред.), я так вважаю", - додав Ігор Суркіс.

Також він розповів про цікавий випадок з юності: коли йому було 16 років, він викрав машину брата, яку той збирався продати.

"Взяв машину. Він її готував на продаж. У п'ятницю її викрав - на перехресті цю машину вдарили. Я думаю, що мені навіть 18 не було - у мене прав ще не було. Він мене покарав дуже легко: взяв цю машину разом зі мною, відвіз на станцію техобслуговування на Борщагівку, і я діб троє там провів, поки її ремонтували. Він сказав: "Стій, поки не поремонтуєш". А треба було в чергу записатися, пройти в чергу на мийку, потім потрапити в якийсь цех, де її відрихтують, потім - у фарбувальний... Він каже: "Ось тобі гроші. Це коштує стільки-то. Віддячити людей - стільки-то". Три доби я там з 8.00 до пізнього вечора провів. Потім ми поїхали на базар, продали цю машину, ще й дорожче, ніж він думав. Він мені навіть дав пару копійок. Мені 16 років було", - розповів в інтерв'ю Ігор Суркіс.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Дмитру Гордону Суркіс розповів, що коли команду очолював Валерій Лобановський, після кожної гри і тренування вивішували докладну інформацію про тактико-тактичні дії виконані кожним футболістом.