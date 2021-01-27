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Суркис рассказал об особенностях работы Лобановского с футболистами

Киев, Среда 27 января 2021 16:16
Суркис рассказал об особенностях работы Лобановского с футболистами
Фото: Игорь Суркс (fcdynamo.kiev.ua)
Автор: РБК-Украина

Президент футбольного клуба "Динамо" (Киев) Игорь Суркис рассказал, что когда команду возглавлял Валерий Лобановский, после каждой игры и тренировки вывешивалась подробная информация о тактико-тактических действиях, выполненных каждым футболистом. Также он никогда не кричал на футболистов.

Об этом Суркис рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Когда Лобановский пришел [в команду], он говорил: "Я же не буду ругаться с футболистами: плохо они сыграли или хорошо. Мы после каждой игры и тренировки вывесим тактико-тактические действия". Сколько ТТД должен сделать нападающий, сколько - полузащитник, сколько - защитник, сколько - вратарь. Вот оно и висит", - отметил Суркис.

Также по его словам, больше всех этой статистикой интересовался бывший игрок "Динамо" Валентин Белькевич.

"Был у нас футболист Валик Белькевич. Он первым делом забегал всегда и смотрел, сколько он сделал на тренировке. Это его больше всех интересовало. Если он видел, что сделал норму, - все, к нему не было ни одного вопроса, и он был очень доволен. Лобановский никогда ни на кого не кричал", - подчеркнул Суркис.

Напомним, Лобановский является самым титулованным тренером бывшего СССР и Украины. Он много лет был наставником киевского "Динамо", во главе которого дважды выигрывал Кубок кубков УЕФА. Эта организация включила его в десятку лучших тренеров всех времен.

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Новости Украины Спорт Валерий ЛобановскийДинамоИгорь СуркисФутбол

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