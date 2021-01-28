"Не представляю свою жизнь без него": Суркис откровенно рассказал об отношениях с братом

Фото: Игорь Суркис (gordonua.com)

Игорь Суркис впервые откровенно рассказал о своей семье и об отношениях со старшим братом

Президент "Динамо" (Киев) Игорь Суркис дал большое интервью журналисту Дмитрию Гордону. Среди прочего он рассказал, кто мог стать главным тренером столичного клуба вместо Мирчи Луческу, как Валерия Лобановского в свое время уговорили вернуться в "Динамо" и почему он не стал тренером мадридского "Реала", общается ли с Ринатом Ахметовым и может ли Андрей Шевченко когда-то возглавить киевского "Динамо". Также Суркис впервые откровенно рассказал о своей семье и об отношениях со старшим братом - Григорием Суркисом.

"[Григорий] - брат, партнер. Я не представляю свою жизнь без него. Утром я просыпаюсь - ему звоню. Он идет спать, мне звонит и говорит: "Так, все, я пошел спать", - рассказывает Суркис.

По его словам, они с Григорием Суркисом всегда во всех ситуациях стояли друг за друга. Даже если кто-то из них может быть в чем-то не прав - публично никто никогда из них не скажет об этом.

Серьезные конфликты же, по его словам, у них бывают не чаще, чем раз в год.

"Чтобы мы месяц не разговаривали - не помню. Пару недель бывало. Иногда я могу быть не прав даже. Я готов ему первым позвонить. Младший должен всегда (мириться первым, - ред.), я так считаю", - добавил Игорь Суркис.

Также он рассказал о забавном случае из юности: когда ему было 16 лет, он угнал машину брата, которую тот собирался продать.

"Взял машину. Он ее готовил на продажу. В пятницу ее угнал - на перекрестке эту машину ударили. Я думаю, что мне даже 18 не было - у меня прав еще не было. Он меня наказал очень легко: взял эту машину вместе со мной, отвез на станцию техобслуживания на Борщаговку, и я суток трое там провел, пока ее ремонтировали. Он сказал: "Стой, пока не отремонтируешь". А надо было в очередь записаться, пройти в очередь на мойку, потом попасть в какой-то цех, где ее отрихтуют, потом - в покрасочный... Он говорит: "Вот тебе деньги. Это стоит столько-то. Отблагодарить людей - столько-то". Трое суток я там с 8.00 до позднего вечера провел. Потом мы поехали на базар, продали эту машину, еще и дороже, чем он думал. Он мне даже дал пару копеек. Мне лет 16 было", - рассказал в интервью Игорь Суркис.

Напомним, в этом же интервью Дмитрию Гордону Суркис рассказал, что когда команду возглавлял Валерий Лобановский, после каждой игры и тренировки вывешивалась подробная информация о тактико-тактических действиях, выполненных каждым футболистом.