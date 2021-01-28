"Не уявляю своє життя без нього": Суркіс відверто розповів про стосунки з братом

Фото: Ігор Суркіс (gordonua.com)

Ігор Суркіс вперше відверто розповів про свою сім'ю і про стосунки зі старшим братом

Президент "Динамо" (Київ) Ігор Суркіс дав велике інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. Серед іншого він розповів, хто міг стати головним тренером столичного клубу замість Мірчі Луческу, як Валерія Лобановського в свій час вмовили повернутися в "Динамо" і чому він не став тренером мадридського "Реала", чи спілкується з Рінатом Ахметовим і чи може Андрій Шевченко колись очолити київського "Динамо". Також Суркіс вперше відверто розповів про свою сім'ю і про стосунки зі старшим братом - Григорієм Суркісом.

"[Григорій] - брат, партнер. Я не уявляю своє життя без нього. Вранці я прокидаюся - йому дзвоню. Він йде спати, мені дзвонить і каже: "Так, все, я пішов спати", - розповідає Суркіс.

За його словами, вони з Григорієм Суркісом завжди у всіх ситуаціях стояли один за одного. Навіть якщо хтось із них може бути в чомусь не правий - публічно ніхто ніколи з них не скаже про це.

Серйозні конфлікти ж, за його словами, у них бувають не частіше, ніж раз на рік.

"Щоб ми місяць не розмовляли - не пам'ятаю. Пару тижнів бувало. Іноді я можу бути не правий навіть. Я готовий йому першим зателефонувати. Молодший повинен завжди (миритися першим, - ред.), я так вважаю", - додав Ігор Суркіс.

Також він розповів про цікавий випадок з юності: коли йому було 16 років, він викрав машину брата, яку той збирався продати.

"Взяв машину. Він її готував на продаж. У п'ятницю її викрав - на перехресті цю машину вдарили. Я думаю, що мені навіть 18 не було - у мене прав ще не було. Він мене покарав дуже легко: взяв цю машину разом зі мною, відвіз на станцію техобслуговування на Борщагівку, і я діб троє там провів, поки її ремонтували. Він сказав: "Стій, поки не поремонтуєш". А треба було в чергу записатися, пройти в чергу на мийку, потім потрапити в якийсь цех, де її відрихтують, потім - у фарбувальний... Він каже: "Ось тобі гроші. Це коштує стільки-то. Віддячити людей - стільки-то". Три доби я там з 8.00 до пізнього вечора провів. Потім ми поїхали на базар, продали цю машину, ще й дорожче, ніж він думав. Він мені навіть дав пару копійок. Мені 16 років було", - розповів в інтерв'ю Ігор Суркіс.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Дмитру Гордону Суркіс розповів, що коли команду очолював Валерій Лобановський, після кожної гри і тренування вивішували докладну інформацію про тактико-тактичні дії виконані кожним футболістом.