"Не кожен, хто має мікрофон - експерт". Як не стати жертвою дезінформації: поради з книги "Майстерня брехні"

В українців ресурс критичного мислення вже виснажений. Саме тому все частіше й частіше кремлівські меседжі починають знаходити відгук у нашого суспільства.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як розпізнати ворожу дезінформацію у своїй стрічці новин, у дописах або рекомендованих відео й вдало протистояти їй.
ЗМІ та соціальні мережі перетворилися на поле битви за нашу увагу, де кожен може стати автором і маніпулятором. Свідомо чи ні. Інформаційний потік може бути різним за характером: бурхливим і панічним або навпаки - заспокійливим та обнадійливим. Але кожен із них може мати на меті обман.
Дезінформація - це не просто помилка, а цілеспрямована маніпуляція. Її мета - викликати певні емоції, сформувати певну думку, а часом і просто заплутати.
Автори української книги про вплив російської дезінформації “Майстерня брехні”, представленої на Франкфуртському книжковому ярмарку, Віктор Березенко та Дмитро Царенко запропонували своїм читачам інструменти, які допоможуть підвищити медіаграмотність і не дати себе обдурити.
Наша редакція обрала головні.
Не кожен, хто має мікрофон чи клавіатуру, або кнопку “Поширити” в соцмережі, є експертом. Шукайте інформацію в авторитетних джерелах, які мають репутацію об’єктивності.
Задавайте собі запитання про те, чи є джерело відомим і надійним, чи є у джерела певні політичні, ідеологічні чи комерційні інтереси, які могли б спотворити інформацію? І завжди шукайте підтвердження інформації в інших незалежних джерелах.
Дезінформація часто викликає сильні емоції (гнів, страх, радість), використовує узагальнення та спрощує складні питання. Будьте обережні з текстами, які містять логічні суперечності або нелогічні висновки.
Коли й де була опублікована інформація? Хто її автор? Які події могли вплинути на її подання?
Не лінуйтеся шукати додаткові джерела, які підтвердять або спростують інформацію. Часто дезінформація спирається на епізодичні розповіді або вибірково подає інформацію, що підтримує певний наратив.
Аналізуйте контекст повідомлень (фото: freepik.com)
Facebook, Google і Twitter (Х) мають власні системи, що дозволяють читачам повідомляти про неправдиву інформацію. Важливо повідомляти й розвінчувати дезінформацію на платформі, де її поширили. Так можна краще охопити аудиторію, яку дезінформували.
Існує багато сайтів, які спеціалізуються на перевірці фактів, а також інструменти для зворотного пошуку зображень.
Сатиричні сайти часто роблять вірусні історії заради розваги.
Обов’язково читайте далі заголовка перед тим, як поширити новину. Подумайте, чи історія звучить нереалістично або занадто добре, щоб бути правдою. Правдива історія містить багато фактів, переданих цитатами експертів, офіційною статистикою або даними опитувань. Вона також може включати свідчення очевидців.
Не вірте всьому, що читаєте, і завжди перевіряйте інформацію з різних джерел. Обговорюйте актуальні питання з різними людьми.
Не вірте усьому, що читаєте (фото: Getty Images)
Російській інформації ніколи не можна вірити. Ми вже бачили багато прикладів, коли аудиторію завойовували російські або проросійські блогери, транслюючи популярні для українців меседжі.
Однак із часом помітна їхня неабияка трансформація: вони відкрито транслюють кремлівські наративи, не гребують темами, які розхитують суспільство, навіть не зважають на те, що їхні попередні меседжі суперечать сьогоднішнім.
"Думати, що “поважні експерти” відчувають якийсь сором за розбіжність версій або наративів, не варто. Це особлива методика Кремля: чим більше варіацій і чим більше вони суперечать одна одній - тим сильніше працює їхній продукт", - говорять автори книги.
Але на цьому саме кремлівські “прийоми” не закінчуються:
"Ми живемо у світі, де інформаційний шум перекриває голоси правди. В умовах війни українське суспільство є особливо вразливим до впливу російської пропаганди. Виснажені війною, ми стаємо легшою мішенню для ворожих маніпуляцій, які націлені на підрив довіри до інституцій і розкол суспільства. Але критичне мислення є нашою найнадійнішою зброєю. Перевіряйте інформацію, аналізуйте джерела, не піддавайтеся на емоційні маніпуляції - тільки так ми зможемо успішно протистояти інформаційній війні й допомогти нашим воїнам на фронті", - закликають автори книги "Майстерня брехні".
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