У ЄС звинуватили Росію у фальсифікації історії: Європарламент готує резолюцію

Європарламент проводить активну боротьбу з дезінформаційними кампаніями Росії. Під час дебатів у Страсбурзі 17 грудня євродепутати обговорили резолюцію щодо російських історичних маніпуляцій, яка буде винесена на голосування у січні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас зазначила, що Росія використовує спотворення історичних фактів як один із ключових елементів гібридної війни.

Також вона наголосила, що такі кампанії покликані послабити підтримку України, проникнути в європейські демократичні інституції та зруйнувати єдність суспільства.

Окрім цього, польський євродепутат від групи консерваторів Аркадіуш Мулярчик звернув увагу на те, що Кремль цілеспрямовано міняє місцями ролі жертви й агресора.

"Польща чудово знає ці механізми. Упродовж десятиліть після Другої світової війни Польща була жертвою спотворення історії, символом чого став Катинський розстріл - вбивство близько 22 тисяч польських офіцерів, відповідальність за який Радянський Союз намагався перекласти на інших", - зауважив він.

Литовська депутатка Раса Юкнявічене порівняла сучасну політику РФ із радянськими репресіями, наголосивши, що маніпуляції історією Кремль використовує як виправдання агресивної війни проти України.

Водночас євродепутат-соціаліст із Хорватії Тоніно Піцула наголосив на тому, що із дезінформацією з боку РФ потрібно боротися.

"Найліпший спосіб боротьби з дезінформацією, окрім її викриття, - це відповідати на неї конкретними діями, щоб допомагати Україні стільки, скільки потрібно", - наголосив він.

Зазначається, що серед ключових рекомендацій Європарламенту - викриття дезінформації, підтримка незалежних медіа та активізація роботи спецслужб, таких як East Stratcom Task Force.

Окремо литовський євродепутат Вітяніс Андрюкайтіс закликав прирівняти ідеологію Путіна до фашистського режиму Муссоліні та нацистського режиму Німеччини.

Нещодавно стало відомо, що ЄС вперше планує запровадити проти РФ санкції за дезінформацію.