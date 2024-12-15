Новий Нострадамус зробив передбачення про Третю світову війну: "буде бій не людей, а машин"

Популярний сучасний екстрасенс та пророк Атос Саломе, відомий як "Новий Нострадамус", зробив кілька тривожних передбачень щодо Третьої світової війни, зокрема, наголошуючи на ролі технологій у сучасних конфліктах. Прогнозуючи напруженість у світі, він вказує на загрозу гібридних війн та кібератак, які можуть призвести до глобальної катастрофи.

Яке передбачення зробив Атос Саломе та як будуть залучені у війну технології та комп'ютери, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Атос Саломе, так званий "Новий Нострадамус", останнім часом викликав великий інтерес своїми прогнозами щодо Третьої світової війни.

Як він прогнозує, війна може виникнути вже наступного року, враховуючи зростаючу глобальну напруженість.

Однак Саломе припускає, що ця війна не буде звичайною, адже вона, ймовірно, стане битвою не лише людей, а й технологій.

Сьогодні світ наближається до чергового етапу великого конфлікту, і це видно з поточних подій на Близькому Сході та в Росії.

Саломе підкреслює, що є очевидною загрозою більшої залученості Заходу в конфлікти, зокрема через агресивну політику Росії.

У цьому контексті він зазначає, що "це війна не просто людей, а машин", натякаючи на новий етап у розвитку військових технологій.

Особливо тривожним є розвиток новітньої зброї та кіберзагроз. Росія погрожує новою зброєю та показала хіба одну ракету з дивною назвою "Орешнік", а чиновники кажуть, що готові "захистити себе будь-якими способами".

Водночас за словами Саломе, присутні "невибагливі розмови та використання високотехнологічного обладнання для участі в конфлікті, які підвищують настрої щодо ескалації війни"

У своєму прогнозі Саломе також звертає увагу на зростаючу загрозу кібератак.

"Нещодавні взаємні звинувачення в кібершпигунстві викликали занепокоєння щодо незначної нищівної хакерської атаки, яка може паралізувати системи захисту чи інфраструктуру", - попереджає він.

Така атака може мати руйнівний ефект на світову економіку, інфраструктуру та безпеку.

Крім того, Саломе стверджує, що "Південно-Китайське море, яке вже є ареною територіальних боїв, стане ареною критичної події, яка може спричинити масові кібератаки".

Водночас Росія таємно розробляє нову зброю з ядерним потенціалом проти супутників, що може спричинити геополітичну кризу, а також глобальні катастрофічні наслідки, включаючи руйнування цивільних та військових систем.

Саломе додає: "Щось нове, можливо, пов'язане із зануреним штучним інтелектом, ще не буде оприлюднено. До цього додається елемент невизначеності, який додається до інших вже наявних напружень".

Відзначаючи технологічні новинки, Саломе має на увазі появу нових розробок в галузі штучного інтелекту та автоматизованих бойових систем, які можуть суттєво змінити вихід майбутніх конфліктів.

Відтак, його прогнози свідчать, що Третя світова війна може бути не лише конфліктом між державами, а й жорстокою битвою новітніх технологій, у якій роль мають підтримувати не тільки людські війська, а й штучний інтелект та кібератаки.