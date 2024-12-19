"Не каждый, у кого есть микрофон - эксперт". Как не стать жертвой дезинформации: советы из книги "Мастерская лжи"

Как бороться с ИПСО и пропагандой

СМИ и социальные сети превратились в поле битвы за наше внимание, где каждый может стать автором и манипулятором. Сознательно или нет. Информационный поток может быть разным по характеру: бурным и паническим или наоборот - успокаивающим и обнадеживающим. Но каждый из них может иметь целью обман.

Дезинформация - это не просто ошибка, а целенаправленная манипуляция. Ее цель - вызвать определенные эмоции, сформировать определенное мнение, а порой и просто запутать.

Авторы украинской книги о влиянии российской дезинформации "Мастерская лжи", представленной на Франкфуртской книжной ярмарке, Виктор Березенко и Дмитрий Царенко предложили своим читателям инструменты, которые помогут повысить медиаграмотность и не дать себя обмануть.

Наша редакция выбрала главные.

"Мастерская лжи" (скриншот)

Проверяйте источник информации

Не каждый, у кого есть микрофон или клавиатура, или кнопка "Распространить" в соцсети, является экспертом. Ищите информацию в авторитетных источниках, которые имеют репутацию объективности.

Задавайте себе вопрос о том, является ли источник известным и надежным, есть ли у источника определенные политические, идеологические или коммерческие интересы, которые могли бы исказить информацию? И всегда ищите подтверждение информации в других независимых источниках.

Обращайте внимание на язык и тон

Дезинформация часто вызывает сильные эмоции (гнев, страх, радость), использует обобщения и упрощает сложные вопросы. Будьте осторожны с текстами, которые содержат логические противоречия или нелогичные выводы.

Анализируйте контекст

Когда и где была опубликована информация? Кто ее автор? Какие события могли повлиять на ее представление?

Проверяйте факты

Не ленитесь искать дополнительные источники, которые подтвердят или опровергнут информацию. Часто дезинформация опирается на эпизодические рассказы или выборочно подает информацию, поддерживающую определенный нарратив.

Анализируйте контекст сообщений (фото: freepik.com)

Сообщайте и противодействуйте дезинформации

Facebook, Google и Twitter (Х) имеют собственные системы, позволяющие читателям сообщать о ложной информации. Важно сообщать и развенчивать дезинформацию на платформе, где ее распространили. Так можно лучше охватить аудиторию, которую дезинформировали.

Используйте инструменты для проверки

Существует много сайтов, которые специализируются на проверке фактов, а также инструменты для обратного поиска изображений.

Определите, не шутка ли это

Сатирические сайты часто делают вирусные истории ради развлечения.

Не распространяйте непроверенные данные

Обязательно читайте дальше заголовка перед тем, как распространить новость. Подумайте, звучит ли история нереалистично или слишком хорошо, чтобы быть правдой. Правдивая история содержит много фактов, переданных цитатами экспертов, официальной статистикой или данными опросов. Она также может включать свидетельства очевидцев.

Развивайте критическое мышление

Не верьте всему, что читаете, и всегда проверяйте информацию из разных источников. Обсуждайте актуальные вопросы с разными людьми.

Не верьте всему, что читаете (фото: Getty Images)

Конкретные примеры дезинформации сегодня

Российской информации никогда нельзя верить. Мы уже видели много примеров, когда аудиторию завоевывали российские или пророссийские блогеры, транслируя популярные для украинцев месседжи.

Однако со временем заметна их незаурядная трансформация: они открыто транслируют кремлевские нарративы, не гнушаются темами, которые расшатывают общество, даже не обращают внимания на то, что их предыдущие месседжи противоречат сегодняшним.

"Думать, что "уважаемые эксперты" испытывают какой-то стыд за расхождение версий или нарративов, не стоит. Это особая методика Кремля: чем больше вариаций и чем больше они противоречат друг другу - тем сильнее работает их продукт", - говорят авторы книги.

Но на этом именно кремлевские "приемы" не заканчиваются:

Россия постоянно обвиняет Украину в том, что сама планирует делать, мол, что это месть, ответка. Если вы слышите такие месседжи, знайте - вами манипулируют. Цель РФ - переложить ответственность за ее военные преступления, усилить сомнение в целесообразности сопротивления.

Кремлевская ложь умело работает с контраргументами. По их тактике не всегда нужно отрицать факты, когда можно просто исказить правду и направить ее против нас. Чего стоят их попытки созвать заседание СБ ООН из-за "провокации Украины и специальной постановки с убитым населением в городе Буча".

Конспирация - один из самых действенных инструментов российской лжи. Эта технология вырастила популярную плеяду пророссийских Telegram-каналов, которые администрировали кремлевские спецслужбы, и все они по-разному пытались искать врага Украины "не в Кремле, а на Банковой".

"Мы живем в мире, где информационный шум перекрывает голоса правды. В условиях войны украинское общество особенно уязвимо к воздействию российской пропаганды. Истощенные войной, мы становимся легкой мишенью для вражеских манипуляций, которые нацелены на подрыв доверия к институтам и раскол общества. Но критическое мышление является нашим самым надежным оружием. Проверяйте информацию, анализируйте источники, не поддавайтесь на эмоциональные манипуляции - только так мы сможем успешно противостоять информационной войне и помочь нашим воинам на фронте", - призывают авторы книги "Мастерская лжи".