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"Не ходжу сама". Екс-дружина Тищенка поскаржилася на серйозні проблеми зі здоров'ям

Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)
Автор: Іванна Пашкевич

Колишня дружина Миколи Тищенка Алла Барановська поскаржилася фанам на проблеми зі здоров’ям.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram ексобраниці скандального нардепа.

Алла Барановська не може сама ходити

Бізнесвумен зізналася, що застудила нерв у спині. Через це вона 24 на 7 відчуває сильний біль.

"Наче народжуєш дитину 24 на 7. Але якщо раніше для мене був стрес робити МРТ голови, то тепер я можу робити все тіло. Дівчатка, тримайте спину в теплі, бо вже місяць я не ходжу сама", - написала вона.

Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)

Спочатку блогерка думала, що у неї крепатура через підбори, тому не спішила йти до лікаря.

Зірка закликала шанувальників не робити, як вона.

"Цього року я обіцяла собі зберігати позитивний дух, щоб не було, і побороти всі болячки", - додала модель.

Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Микола Тищенко і Алла Барановська розлучаються через 7 років шлюбу. 

Що саме стало причиною їхнього розриву - невідомо. Ні політик, ні бізнесвумен ніяк не коментують свої стосунки. Однак суд вже розглядає справу подружжя.

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Микола ТищенкоздоровяАлла Барановская