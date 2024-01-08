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Ілона Гвоздьова вперше відповіла на чутки про розлучення з чоловіком

Понеділок 08 січня 2024 20:21
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Ілона Гвоздьова вперше відповіла на чутки про розлучення з чоловіком Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Автор: Іванна Пашкевич

Танцівниця Ілона Гвоздьова прокоментувала свій нещодавній неоднозначний допис про ймовірне розставання з чоловіком.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram хореографині.

Ілона Гвоздьова відповіла на чутки про розрив з чоловіком

Днями знаменитість виклала у мережу пост, в якому поміркувала про схильність жінок вигадувати собі "казковий світ", якого насправді не існує.

Після цього фани зірки "Танців із зірками" почали перейматися через її стосунки з чоловіком.

Ілона Гвоздьова вперше відповіла на чутки про розлучення з чоловіком

Ілона Гвоздьова з чоловіком (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Однак сьогодні Гвоздьова прокоментувала допис, і заспокоїла прихильників, заявивши, що у них з коханим "все нормально".

"Все добре. Живі та здорові. Все нормально у нас", - запевнила танцівниця у розмові із Соломією Вітвіцькою.

Ілона Гвоздьова вперше відповіла на чутки про розлучення з чоловіком

Ілона Гвоздьова прокоментувала неоднозначний допис (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Нагадаємо, що Ілона та Іван одружені дев'ять років. Вони виховують двох дітей - доньку Рію та сина Домініка.

Нещодавно Трінчер потужно "розгромила" скандальну Соню Морозюк.

Також ми розповідали, що 18-річна донька Олі Полякової перенесла операцію.

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Илона Гвоздева звезды шоу-бизнеса