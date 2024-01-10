"Не хожу сама". Экс-жена Тищенко пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем

Алла Барановская не может сама ходить

Бизнесвумен призналась, что простудила нерв в спине. Из-за этого она 24 на 7 испытывает сильную боль.

"Как будто рожаешь ребенка 24 на 7. Но если раньше для меня был стресс делать МРТ головы, то теперь я могу делать все тело. Девочки, держите спину в тепле, потому что уже месяц я не хожу сама", - написала она.

Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)

Сначала блогерша думала, что у нее крепатура из-за каблуков, поэтому не спешила идти к врачу.

Звезда призвала поклонников не поступать, как она.

"В этом году я обещала себе сохранять положительный дух, чтобы не было, и побороть все болячки", - добавила модель.

Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)

Напомним, ранее стало известно о том, что Николай Тищенко и Алла Барановская разводятся спустя 7 лет брака.

Что именно стало причиной их разрыва - неизвестно. Ни политик, ни бизнесвумен никак не комментируют свои отношения. Однако суд уже рассматривает дело супругов.