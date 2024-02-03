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"Не чекайте капітуляції Росії, перемога буде інакшою". Історик зробив гучну заяву

Якою буде перемога України (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

Експерти заявляють, що війна Росії проти України перейшла у позиційний формат, тому, скоріш за все, триватиме довго. Разом із цим прогнозують кілька варіантів нашої перемоги над окупантами.

Про те, якою може бути перемога України у війні над Росією, розповів історик та військовий Олександр Алфьоров в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler).

Якою буде перемога України

"У нас усіх є уявлення, що буде щось таке, як раніше. От Організацію об'єднаних націй створили, щоб вона не допустила Третьої світової війни. Але ось вона - Третя світова в Україні. ООН чекала, що буде якесь оголошення війни, але цього нема. Організація не справилася зі своєю функцією", - каже історик.

Алфьоров стверджує, що перемога може мати гібридний формат.

"Ми чекаємо, що сяде Шойгу, чи хтось інший і підпише капітуляцію. Ні, такого не буде. Ця війна інакша і, можливо, вона навіть не буде повністю оформлена документально", - заявляє військовий.

До прикладу він наводить, що у Другій світовій війні остання країна, яка капітулювала, - була Японія. СРСР з нею не підписав мирного договору, але між ними було багато економічних договорів.

"Тому капітуляції Росії, як такої не буде. Перемога буде інакшою. Будуть репарації, контрибуції, але цього факту, як закінчилась Друга світова війна - не чекаймо", - говорить Алфьоров.

Також історик зазначив, що для того, щоб росіяни у майбутньому не нападали на Україну, РФ має розпастися. 

"Я переконаний, що РФ має розпастися. Нема єдиного бачення, як це станеться. Вони сюди прийшли із багатьма гаслами, одне із них - "дєди воєвали". Пройде 5-10 років і сюди прийдуть їхні сини, племінники і скажуть "отци воєвали"... А це вже кровна помста. І нам необхідно, щоб Росія зайшла у процес хаосу, який називається "гражданская война", яка б заморозила всю зовнішню активність Росії", - каже військовий.

Він зазначає, що РФ може розпастися на три економічні та логістичні зони - Європейську, Сибірську та Далекосхідну.

 

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