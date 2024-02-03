"Не ждите капитуляции России, победа будет другой". Историк сделал громкое заявление

Какой будет победа Украины

"У нас всех есть представление, что будет что-то такое, как раньше. Вот Организацию объединенных наций создали, чтобы она не допустила Третью мировую войну. Но вот она - Третья мировая в Украине. ООН ожидала, что будет какое-то объявление войны, но этого нет. Организация не справилась со своей функцией", - говорит историк.

Алферов утверждает, что победа может иметь гибридный формат.

"Мы ждем, что сядет Шойгу или кто-то другой и подпишет капитуляцию. Нет, такого не будет. Эта война другая и, возможно, она даже не будет полностью оформлена документально", - заявляет военный.

К примеру он приводит, что во Второй мировой войне последняя капитулировавшая страна - была Япония. СССР с ней не подписал мирный договор, но между ними было много экономических договоров.

"Поэтому капитуляции России как такой не будет. Победа будет другой. Будут репарации, контрибуции, но этого факта, как закончилась Вторая мировая война - не ждите", - говорит Алферов.

Также историк отметил, что для того, чтобы россияне в будущем не нападали на Украину, РФ должна распасться.

"Я убежден, что РФ должна распасться. Нет единого видения, как это произойдет. Они сюда пришли со многими лозунгами, один из них - "деды воевали". Пройдет 5-10 лет и сюда придут их сыновья, племянники и скажут "отцы воевали"... А это уже кровная месть. И нам необходимо, чтобы Россия зашла в процесс хаоса, который называется "гражданская война", которая заморозила бы всю внешнюю активность России", - говорит военный.

Он отмечает, что РФ может распасться на три экономические и логистические зоны - Европейскую, Сибирскую и Дальневосточную.