Відомий історик розповів, якою була б Україна, якби у 90-х президентом вибрали Чорновола

Багато істориків вважають, що якби на перших виборах президента України у 1991 році президентом вибрали В'ячеслава Чорновола, то на нашу державу чекало б зовсім інше майбутнє. Зокрема, вже у перші роки Незалежності наша країна вибрала б європейський напрям розвитку.

Про те, якою була Україна за президентства Чорновола, в інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) розповів український історик та військовослужбовець Олександр Алфьоров.

Якою була б Україна, якби президентом у 90-х став В'ячеслав Чорновіл

Перші вибори президента України відбулися 1 грудня 1991 року. Головними претендентами тоді на найвищу посаду в країні були безпартійний Леонід Кравчук, фактично колишній комуніст, та представник "Народного руху України" В'ячеслав Чорновіл.

Кравчук набрав більше голосів у всіх регіонах, за винятком трьох областей Галичини, де населення проголосувало за Чорновола.

"Історики не люблять гіпотетичних змін історичної прямої. Навіть, якби президентом став Чорновіл, то парламент був би комуністичним. Комуністи б змінили свою назву - стали соціалістами. У нас би залишалися "червоні" директори, які продовжували у 90-х роках співпрацю з Росією. У нас залишилася величезна мережа кгбістів. До 1993 року КГБ віддавало сбушні архіви в Москву", - каже історик.

Він додає, що після розпаду СРСР, в Україні все було навколо комуністичне.

"Можливо б Чорновіл зміг переобрати парламент, він би міг включити процес люстрації. Бо у нас у 1992 році, грубо кажучи, бо ми Незалежність отримали 1 грудня, треба було провести масову люстрацію. Ми б тоді не мали опори комуністичної, ми б не мали комсомольців при владі", - пояснює Алфьоров.

Історик зазначає, що у нас досі частина політиків - це комсомольці, які рвали "тільняшки" на собі у наприкінці 80-х, коли "совок" вже розпадався, а вони в комсомольських організаціях намагались собі вибивати путівки.

"Я думаю, що Чорновіл провів би люстрацію. Можливо б це нас якось врятувало. Тоді всі українці були готові до Незалежності, але не всі були готові ті скрепи знімати. Це було б важкувато, але б ми змінили ракурс нашої історії у протилежний бік. Незрозуміло, правда, чи б ця війна не почалася тоді..." - заявив науковець.

Також він додав, що ситуацій, коли росіяни тестували українців на готовність воєнним шляхом відстоювати своє право на території, було багато. Наприклад, розподіл Чорноморського флоту, який призвів у липні 1992 року до повної бойової готовності, як росіян, так і українців.

Синім позначено регіони, де на виборах переміг Кравчук. Помаранчевим - де переміг Чорновіл (фото: Вікіпедія)