Названые самые надежные новые и б/у авто, которые чаще всего выбирают украинцы

Хотя новогодние праздники и локдаун закономерно снизили продажи автомобилей, украинцы активно интересуются предложениями авторынка. А сегмент коммерческого транспорта даже начал набирать в динамике в начале 2021-го.

Самые популярные авто с пробегом в январе 2021:

Audi A6

Renault Megane

Skoda Octavia A5

Toyota Camry

Ford Focus

Специалисты говорят, что в прошлом месяце было переоформлено на нового владельца 65 146 легковушек, что меньше, чем в любой месяц прошлого 2020-го года, за исключением разве что трех весенних "карантинных".

Новые авто, которые чаще всего интересовали украинцев:

Mercedes-Benz G-Class

Toyota RAV4

Kia Sportage

Volkswagen Touareg

Skoda Octavia

"Что касается рынка новых, то в январе дилерам удалось продать всего 5 700 легковушек. Показатель довольно слабый, учитывая, что ровно год назад в нашей стране было реализовано на 19% больше нового транспорта", - добавили эксперты.