Названі найнадійніші нові та б/у авто, які найчастіше обирають українці

Хоча новорічні свята і локдаун закономірно знизили продажі автомобілів, українці активно цікавляться пропозиціями авторинку. А сегмент комерційного транспорту навіть почав набирати в динаміці на початку 2021-го.

Найпопулярніші авто з пробігом у січні 2021:

Audi A6

Renault Megane

Skoda Octavia A5

Toyota Camry

Ford Focus

Фахівці говорять, що в минулому місяці було переоформлено на нового власника 65 146 легковиків, що менше, ніж у будь-який місяць минулого 2020-го року, за винятком хіба що трьох весняних "карантинних".

Нові авто, які найчастіше цікавили українців:

Mercedes-Benz G-Class

Toyota RAV4

Kia Sportage

Volkswagen Touareg

Skoda Octavia

"Що стосується ринку нових, то в січні дилерам вдалося продати всього 5 700 легковиків. Показник досить слабкий, враховуючи, що рівно рік тому в нашій країні було реалізовано на 19% більше нового транспорту", - додали експерти.