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Названі найнадійніші нові та б/у авто, які найчастіше обирають українці

Новость на русском → Середа 10 лютого 2021 10:11
Названі найнадійніші нові та б/у авто, які найчастіше обирають українці Найнадійніші нові авто і з пробігом в Україні (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Українцям розповіли про найбільш надійні автомобілі, якими найчастіше цікавилися з початку 2021 року. У списку як нові авто, так і машинки з пробігом, що відмінно поєднують в собі співвідношення ціни і якості.

Список топ-автомобілів склали експерти сайту auto.ria.com

Хоча новорічні свята і локдаун закономірно знизили продажі автомобілів, українці активно цікавляться пропозиціями авторинку. А сегмент комерційного транспорту навіть почав набирати в динаміці на початку 2021-го.

Найпопулярніші авто з пробігом у січні 2021:

  • Audi A6
  • Renault Megane
  • Skoda Octavia A5
  • Toyota Camry
  • Ford Focus

Фахівці говорять, що в минулому місяці було переоформлено на нового власника 65 146 легковиків, що менше, ніж у будь-який місяць минулого 2020-го року, за винятком хіба що трьох весняних "карантинних".

Нові авто, які найчастіше цікавили українців:

  • Mercedes-Benz G-Class
  • Toyota RAV4
  • Kia Sportage
  • Volkswagen Touareg
  • Skoda Octavia

"Що стосується ринку нових, то в січні дилерам вдалося продати всього 5 700 легковиків. Показник досить слабкий, враховуючи, що рівно рік тому в нашій країні було реалізовано на 19% більше нового транспорту", - додали експерти.

Раніше експерти назвали також найнадійніші і популярні кросовери, які найчастіше купують українці.

До речі, нещодавно водіям розповіли, коли варто раніше терміну міняти оливу, щоб не "вбити" двигун.

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