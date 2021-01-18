Названі "живучі" авто, які можна сміливо купувати з великим пробігом

Названі найкращі авто, які можна купувати з великим пробігом (фото: РБК-Україна)

Названо найбільш "живучі" автомобілі, які не бояться великого пробігу. У переліку 15 машин різних марок з різними кузовами, які зарекомендували себе, як надійні, витривалі і "незламні".

Навіть з часом ці авто викликають мінімум проблем з експлуатацією, йдеться на сайті finance.ua.

Щоб визначити надійність авто, був узятий спеціальний індекс Warranty Direct. У ньому є середня цифра 100. Показник з цифрою нижче 100 вказує на високу надійність машини, а вище - на схильність до певних проблем.

Топ 15 найбільш надійних авто з пробігом:

Hyundai i10,

Ford Ka,

VW Polo,

SEAT Ibiza,

Mazda MX-5,

BMW 2 Series,

Honda CR-V,

Skoda Kodiaq,

Volkswagen Golf,

Honda Civic,

Ford C-Max,

Honda Insight,

Toyota Prius,

Suzuki Jimny

Lexus RX.

Звичайно, дуже важливо, щоб за машиною був належний догляд і сам автомобіль не бував у ДТП. При цьому деякі авто навіть при належній експлуатації швидко виходять з ладу, але таких у вищезазначеному списку - ні.

Раніше в мережі показали раритетне фото предка "Запорожця", і авто виглядало досить незвично.

Також ми писали, що деяким українцям доведеться заплатити податок на автомобіль.