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Названі "живучі" авто, які можна сміливо купувати з великим пробігом

Понеділок 18 січня 2021 10:38
Названі "живучі" авто, які можна сміливо купувати з великим пробігом
Названі найкращі авто, які можна купувати з великим пробігом (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Названо найбільш "живучі" автомобілі, які не бояться великого пробігу. У переліку 15 машин різних марок з різними кузовами, які зарекомендували себе, як надійні, витривалі і "незламні".

Навіть з часом ці авто викликають мінімум проблем з експлуатацією, йдеться на сайті finance.ua.

Щоб визначити надійність авто, був узятий спеціальний індекс Warranty Direct. У ньому є середня цифра 100. Показник з цифрою нижче 100 вказує на високу надійність машини, а вище - на схильність до певних проблем.

Топ 15 найбільш надійних авто з пробігом:

  • Hyundai i10,
  • Ford Ka,
  • VW Polo,
  • SEAT Ibiza,
  • Mazda MX-5,
  • BMW 2 Series,
  • Honda CR-V,
  • Skoda Kodiaq,
  • Volkswagen Golf,
  • Honda Civic,
  • Ford C-Max,
  • Honda Insight,
  • Toyota Prius,
  • Suzuki Jimny
  • Lexus RX.

Звичайно, дуже важливо, щоб за машиною був належний догляд і сам автомобіль не бував у ДТП. При цьому деякі авто навіть при належній експлуатації швидко виходять з ладу, але таких у вищезазначеному списку - ні.

Раніше в мережі показали раритетне фото предка "Запорожця", і авто виглядало досить незвично.

Також ми писали, що деяким українцям доведеться заплатити податок на автомобіль.

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