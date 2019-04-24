Названы зарплаты строителей Крымского моста: в сети смеются

К строительству Крымского моста оккупанты в срочном порядке привлекают новых работников. Все из-за того, что многие специалисты не хотят работать на аннексированном полуострове за те "смехотворные" зарплаты, которые им предлагает Россия.

Так, в последнее время в социальных сетях и на российских сайтах по поиску работы все чаще начали появляться объявления с открытыми вакансиями, в которых жителей РФ и аннексированного Крыма зовут работать на Керченском мосту.

Но, как отмечают пользователи соцсетей, зарплаты при этом высококвалифицированным специалистам предлагают очень низкие как для России.

Например, при вахтовом методе работы 60/30 сварщик будет получать до 40 000 руб. (меньше 17 тыс. грн), плотник бетонщик, арматурщик, монтажник, стропальщик - 37 000 руб. Кроме того, работников готовы везти на полуостров с разных городов за 3 000 руб. Рабочим предоставят общежитие, но будут вычитать из зарплаты 140 руб. в день за двухразовое питание.

Крымский мост (фото: соцсети)

Такие расценки удивили и даже насмешили жителей РФ. Они обращают внимание на то, что такие специалисты на рынке стоят около 60 000 руб. минимум.

Ищите дураков!

На каких лохов это рассчитано?

Они, наверное, думают: мы этим бедолагам дадим маленькие з/п, зато они хоть на море побывают. Благородно...

Предложение, от которого нельзя отказаться! Побегу уволюсь со своей работы, где получаю в два раза больше, и на автобус в Керчь.

Другие юзеры смеются с того, что россияне всегда хвастаются своими большими зарплатами перед украинцами.

620 долларов и пахать как ишак. В Украине сварщики за такие деньги вас бы на х*й послали.

Вот это я понимаю - встали с колен!

Процветающая путинская Россия.

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