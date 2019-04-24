Названі зарплати будівельників Кримського мосту: в мережі сміються

Будівельникам Кримського моста пропонують "сміховинні" зарплати
До будівництва Кримського моста окупанти в терміновому порядку залучають нових працівників. Все через те, що спеціалісти не хочуть працювати на анексованому півострові за "смішні" гроші, які їм пропонує Росія.
Так, останнім часом в соціальних мережах і на російських сайтах з пошуку роботи все частіше почали з'являтися оголошення з відкритими вакансіями, в яких жителів РФ і анексованого Криму звуть працювати на Керченському мосту.
Але, як відзначають користувачі соцмереж, зарплати при цьому висококваліфікованим фахівцям пропонують дуже низькі як для Росії.
Наприклад, при вахтовому методі роботи 60/30 зварювальник буде отримувати до 40 000 руб. (менше 17 тис. грн), тесляр бетоняр, арматурник, монтажник, стропальник - 37 000 руб. Крім того, працівників готові везти на півострів з різних міст за 3 000 руб. Робочим нададуть гуртожиток, але будуть віднімати із зарплати 140 руб. в день за дворазове харчування.
Кримський міст (фото: соцмережі)
Такі розцінки здивували і навіть насмішили жителів РФ. Вони звертають увагу на те, що такі фахівці на ринку коштують близько 60 000 руб. мінімум.
Інші юзери сміються з того, що росіяни завжди хваляться своїми великими зарплатами перед українцями.
Раніше експерт налякав росіян інформацією про те, що Кримський міст може бути підірваний українськими військовими.