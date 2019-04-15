Крымский мост разрушат американцы: россияне в панике

Крымский мост (фото: most.life)

Крымский мост якобы может уничтожить американский морской спецназ

Крымский мост могут разрушить американские военные. При чем угроза для сооружения со стороны морского спецназа США вполне реальна. Эта новость поставила на уши российских пропагандистов и жителей РФ-фанатов "русского мира".

По словам историка и журналиста Юрия Селиванова, в американских средствах массовой информации давно ведется оживленная дискуссия на тему о том, каким именно способом следует уничтожить Керченский мост. Хотя, говорит пропагандист, на сегодняшний день публично озвучиваются лишь самые "безобидные" версии: налет авиации, ракетный удар или таран с помощью судна-брандера.

"Однако возможность действий против этого объекта силами обученного тайным операциям морского спецназа публично не обсуждается. Что скорее указывает на высокую вероятность такого сценария, чем на его нереальность", - уверен Селиванов.

Крымский мост (фото: most.life)

Российский пропагандист уверен, что военное сотрудничество США и Украины дало возможность украинской армии получить "реальную практику современной войны" и "адаптировать свои организационно-штатные структуры к ведению боевых действий против армии, построенной по образцу российской".

"Кроме того, такое сотрудничество вполне может достигнуть, если уже не достигло, стадии совместного оперативного планирования и практической реализации боевых задач, в ситуации, когда и если будут приняты соответствующие политические решения. И, в этом смысле, тайная операция морского спецназа против Крымского моста, вполне может оказаться в числе первоочередных", - пишет в своей статье Селиванов.

Пользователи сети в своем большинстве считают, что пропагандист прав и России может не поздоровиться.

Я давно говорил, что наша армия никуда не годится!

Вы о чем?! Американских морских котиков остановит Адмирал Кузнецов! Личной персоной:)

Одни неприятности от того моста! И нужен был он нам, чтобы сейчас переживать?

Ранее мы писали о том, что Крымский мост принес жителям оккупированного полуострова только беды.