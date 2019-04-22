Крымский мост можно подорвать: эксперт напугал россиян

Крымский мост можно подорвать, чтобы лишить РФ рычагов влияния на полуостров в дальнейшем
Крымский мост Украина может подорвать, но может использовать в экономических целях. Об этом сказал генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко.
В интервью "Главреду" эксперт отметил, что такой расклад возможен тогда, когда аннексированный полуостров будет возвращен под юрисдикцию Украины.
"Крымский мост можно было бы использовать, в первую очередь, в экономических целях, чтобы, прежде всего, улучшать состояние дел в самом Крыму", - сказал он и добавил, что мост строился, в первую очередь, как "стратегическое средство для поставок вооружения, войск и всего необходимого в Крым на случай, если военным путем его попытаются вернуть Украине".
Крымский мост (фото: most.life)
"Хотя этот мост - очень уязвим. Вот, например, сейчас Украина начала делать ракеты, но на все нужно время: на изготовление, выпуск, обучение войск. Но, тем не менее, такие ракеты могли бы достать до моста. Раз пустили ракету - и подорвали. Об уязвимости этого моста я говорил еще тогда, когда его строили, а Жириновский захлебывался слюной, но это его проблемы", - сказал Романенко.
Слова военного не на шутку напугали россиян, о чем они сами признаются в комментариях в социальных сетях.
Отметим, что на днях в РФ анонсировали запуск пробного поезда по Керченскому мосту.