Эти автомобильные хитрости облегчат жизнь любому водителю

Человек проводит за рулем автомобиля огромное количество времени. Зная некоторые нюансы эксплуатации, водитель может упростить свою жизнь и избежать многих проблем за рулем.

Бензобак

Обычно, когда человек только купил автомобиль, то он легко может забыть с какой стороны бензобак. Однако, для этого есть стрелочка возле символа колонки бензина на панели приборов. Именно она укажет с какой стороны бензобак.

Парковка

Во время парковки в гараже, если человек еще не привык к габаритам своего автомобиля, то можно подвесить к потолку небольшой мячик на уровне лобового стекла в том месте, где вы должны оставить свой автомобиль.

Также можно оббить стенки гаража мягким материалом, чтобы случайно не поцарапать дверь машины при открытии и не тратить время на устранение царапин.

Как убрать царапины

Если не удалось избежать мелких царапин на кузове, то можно попробовать замаскировать их лаком для ногтей.

Экономия бензина

Необходимо убрать из багажника крупные и тяжелые предметы, которые не нужны. Это поможет снизить расходование бензина на несколько процентов.

Езда по лужам

Движение по мокрой дороге имеет много скрытых опасностей. Самая большая из них - аквапланирование. Вода попадает в протектор колеса, из-за чего автомобиль словно поднимается над дорогой - фактически плывет. В этот момент машина совершенно не имеет сцепления с дорогой. Чтобы этого избежать, нужно сознательно снижать скорость движения в мокрую погоду.

Кроме того, добавим, если вы перевозите груз в багажнике, закрепляйте его таким образом, чтобы исключить его свободное передвижение, привяжите его или поставьте подпорки.

Также не прикрепляйте к ключу зажигания дополнительные ключи, чтобы не создавать нагрузку на замок зажигания.