Названо найпоширеніші помилки на мийці, які можуть пошкодити автомобіль

Коли водій віддає своє авто на мийку, то він сподівається на виключно позитивний результат. Однак мало хто знає, але звичайна процедура може обернутися купою неприємних наслідків.

Мити автомобіль варто лише на перевірених автомийках, де можна не турбуватися за роботу мийників. Яких помилок не можна допускати - читайте нижче .

Сильно забруднене авто

Необхідно пам'ятати, чим більше бруду на кузові, тим складніше його "безболісне" усунення.

Варто заганяти автомобіль на мийку хоча б раз на тиждень. Однак, якщо так не виходить, то потрібно попросити мийників ретельніше промити його перед нанесенням піни. Це допоможе зберегти лакофарбоване покриття у хорошому стані на довгі роки.

Коливання температури

Багато водіїв часто забувають і про те, що в умовах спекотної погоди при нагрітому кузові необхідно дати йому охолонути хоча б 10-15 хвилин. Мийка автомобіля з розпеченим сонцем кузовом через перепад температур може привести до появи мікротріщин на лакофарбованому покритті, які почнуть пропускати вологу і провокувати корозію.

Уникнути цього можна шляхом звичайного провітрювання салону (відкритими вікнами або кондиціонером). Або можна використовувати теплу воду при митті.

Підкапотний простір

Миття підкапотного простору довіряйте краще лише професіоналам. Звичайна мийка високого тиску може завдати серйозної шкоди проводці, радіаторам та іншим речам.

Як наслідок доведеться витратити багато грошей, нервів і часу.

Близький контакт з водою

Мити авто високим напором води занадто близько не рекомендовано. Адже поверхневий захисний шар кузова вібрує, і фарба покривається мікротріщинами, утворюючи осередки корозії.