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Водителям придумали надежный способ защиты от солнца в авто: просто и недорого

Вторник 28 июля 2020 13:33
Водителям придумали надежный способ защиты от солнца в авто: просто и недорого
Водители получат отличную защиту от солнца (фото: autoevolution.com)
Автор: Светлана Мащенко

Изобретатели придумали для водителей простой способ уберечься от солнечных лучей

Для водителей придумали интересный и сравнительно недорогой способ защититься от солнца во время езды за рулем. Этот гаджет не идет в заводской комплектации автомобиля, но будет работать вместе с основными "стационарными" козырьками.

Это простая прямоугольная пластинка, которую изготавливают из полупрозрачного акрилового пластика, сообщает Autoevolution.com.

Крепится она к козырькам в автомобиле специальными зажимами. А поворотный механизм позволяет пластине регулироваться под прямым углом. Такие подвижные опции позволяют надежно перекрывать солнечный свет.

Водителям придумали надежный способ защиты от солнца в авто: просто и недорогоВодителям придумали надежный способ защиты от солнца в авто: просто и недорогоВодителям придумали надежный способ защиты от солнца в авто: просто и недорого

Козырек для защиты водителя от солнца (фото: autoevolution.com)

Пока что гаджет не "поставили на конвейер", но его массовый выпуск планируется в декабре 2020 года. Также и озвучена стоимость супер-козырка. Изобретатели оценили его в 27-29 долларов.

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