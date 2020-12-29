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Названі найпопулярніші вживані авто серед українців: топ-10 і ціни

Вівторок 29 грудня 2020 16:02
Названі найпопулярніші вживані авто серед українців: топ-10 і ціни
Названі найпопулярніші вживані авто в Україні (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Експерти назвали найпопулярніші вживані автомобілі, які найчастіше продавалися у 2020 році. Всього було продано понад 720 тисяч легковиків, і великий попит мали кросовери.

Як пише AUTO.RIA, багатьом таким авто з пробігом було понад десять років, але українці все одно активно скуповували їх.

Топ-10 найбільш популярних кросоверів з пробігом в Україні у 2020 році

  • BMW X5. Продано: 3438 шт. Середній вік: 13 років. Пропозиції про продаж вживаних BMW X5: від 10000 $ до 47500 $
  • Mitsubishi Outlander. Продано: 2821 шт. Середній вік: 12 років. Пропозиції про продаж вживаних Mitsubishi Outlander: від 6900 $ до 20135 $.
  • Hyundai Tucson. Продано: 2799 шт. Середній вік: 12 років. Пропозиції про продаж вживаних Hyundai Tucson: від 7700 $ до 22797 $.
  • Hyundai Santa Fe. Продано: 2765 шт. Середній вік: 12 років. Ціни на вживані Hyundai Santa FE: від 24850 $ до 54000 $.
  • Nissan Qashqai. Продано: 2358 шт. Середній вік: 12 років.
  • Toyota RAV4. Продано: 2237 шт. Середній вік: 13 років. Вартість вживаних Toyota RAV4 від 8700 $ до 17500 $
  • Volkswagen Touareg. Продано: 2188 шт. Середній вік: 8 років
  • Nissan Rogue. Продано: 2031 шт. Середній вік 3 роки
  • Honda CR-V. Продано: 1961 шт. Середній вік: 12 років. Вартість Honda CR-V: від 9500 $ до 19000 $.
  • Kia Sportage. Продано: 1891 шт. Середній вік: 9 років. Вартість KIA Sportage в Україні: від 8500 $ до 20000 $.

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