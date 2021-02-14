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Названы самые дешевые и надежные легковушки, которые не разорят на ремонте

Автор: Светлана Мащенко

Многих автомобилистов интересует вопрос, как выбрать надежное авто, не переплатить, и при этом не разориться на ремонте. Вторичный рынок автомобилей богат предложениями качественных автомобилей, которые прослужат долгие годы новому владельцу.

Про самые надежные легковушки с пробегом, которые почти не ломаются, пишет auto.ria.com.

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Honda Jazz

Это авто считается одним из самых надежных "японцев", которые предлагают купить в Украине. Компактный, но вместительный пятидверный хэтчбек отлично себя зарекомендовал.

Volkswagen Polo

Этого "немца" знают во всем мире. У авто хорошая репутация, в том числе благодаря надежности. Стоит отметить, что эксперты рекомендуют именно хэтчбек, а не седан.

Skoda Fabia

Чешская модель отлично себя зарекомендовала. Все, кто когда-либо владел таким автомобилем, отлично отзываются о нем. Хетчбек - надежный и недорогой на вторичном рынке.

Toyota Yaris

Это авто - рекордсмен по положительным отзывам владельцев. Машина очень надежная, особенно если обращаться с ней осторожно.

Seat Altea

Необычный минивэн, который уже сняли с производства. Но современный дизайн позволяет машине выглядеть очень смело и до сих пор актуально. В то же время модель получилась практичной и очень надежной благодаря технологиям.

Mazda 2

Когда был новым, этот городской хэтчбек казался довольно дорогой машиной. Теперь, на вторичном рынке, модель заметно подешевела. Японское авто не подведет, его отмечают за высокую надежность во всем мире.

Ранее мы писали, что эксперты назвали самые надежные новые и б/у авто, которые чаще всего выбирают украинцы.

Также мы писали про топ кроссоверов с пробегом, которым отдают предпочтение.

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