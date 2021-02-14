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Названо найбільш дешеві і надійні легковики, які не розорять на ремонті

Автор: Світлана Мащенко

Багатьох автомобілістів цікавить питання, як вибрати надійне авто, не переплатити, і при цьому не розоритися на ремонті. Вторинний ринок автомобілів багатий пропозиціями якісних автомобілів, які прослужать довгі роки новому власнику.

Про найнадійніші легковики з пробігом, які майже не ламаються, пише auto.ria.com.

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Honda Jazz

Це авто вважається одним з найнадійніших "японців", які пропонують купити в Україні. Компактний, але місткий п'ятидверний хетчбек відмінно себе зарекомендував.

Volkswagen Polo

Цього "німця" знають у всьому світі. У авто хороша репутація, у тому числі завдяки надійності. Варто відзначити, що експерти рекомендують саме хетчбек, а не седан.

Skoda Fabia

Чеська модель відмінно себе зарекомендувала. Всі, хто коли-небудь володів таким автомобілем, чудово відгукуються про нього. Хетчбек - надійний і недорогий на вторинному ринку.

Toyota Yaris

Це авто - рекордсмен за позитивними відгуками власників. Машина дуже надійна, особливо якщо поводитися з нею обережно.

Seat Altea

Незвичайний мінівен, який вже зняли з виробництва. Але сучасний дизайн дозволяє машині виглядати дуже сміливо і досі актуально. Водночас модель вийшла практичною і дуже надійною завдяки технологіям.

Mazda 2

Коли був новим, цей міський хетчбек здавався досить дорогою машиною. Тепер, на вторинному ринку, модель помітно подешевшала. Японське авто не підведе, його відзначають за високу надійність у всьому світі.

Раніше ми писали, що експерти назвали найнадійніші нові та б/у авто, які найчастіше обирають українці.

Також ми писали про топ кросоверів з пробігом, яким віддають перевагу.

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