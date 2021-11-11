Названы рецепты лучших согревающих супов при простуде: идеально подойдут в холодное время

Если с наступлением холодов, вы почувствовали, что начинаете заболевать или уже заболели, то можете сварить себе один из согревающих супов. Еще издавна суп считался лучшим выбором для больных людей. Он не только может согреть, но и подпитать организм полезными веществами.
Лучшие рецепты согревающих супов опубликовало британское издание Metro.
Куриный суп (фото: metro.co.uk)
Есть причина, по которой куриный суп является популярным блюдом, и этот проверенный рецепт наверняка пробудит ваши вкусовые рецепторы.
Ингредиенты:
Суп:
Приготовление:
Добавьте все ингредиенты бульона в большую кастрюлю и варите 4-5 часов, пока не получите насыщенный и ароматный куриный бульон.
Когда вы будете готовы приготовить суп, добавьте пасту и масло в кастрюлю и жарьте на слабом огне, пока паста не станет слегка подрумяненной.
Добавьте чеснок, корицу и хлопья чили и дайте немного пошипеть, прежде чем перемешать курицу.
Налейте несколько половников бульона так, чтобы паста была полностью покрыта хотя бы на 2,5 сантиметра, и варите на медленном огне, пока паста не приготовится.
Удалите цедру с половинки лимона, выдавите сок из лимона и добавьте его в суп с большим количеством свежего укропа.
Подавать надо с большим количеством хлопьев чили, укропом и добавлением лимона.
Суп из моллюсков и имбиря (фото: metro.co.uk)
Ингредиенты:
Приготовление:
В кастрюле нагрейте немного масла и обжарьте ароматные ингредиенты; добавте имбирь и лук и варите 3-5 минут. После чеснока нужно варить еще минуту и влить воду в кастрюлю, затем довести до кипения.
Далее следует добавить соль и рыбный соус. Тщательно перемешайте суп, попробуйте его, если хотите добавить больше соли или рыбного соуса, можете сделать это. Добавьте моллюсков в суп, закройте крышкой и тушите 8-10 минут.
Снимите крышку с кастрюли и добавьте азиатскую капусту или овощ по своему выбору. Закройте крышкой и тушите около 5 минут.
Теперь он готов к подаче с жасминовым рисом.
Тыквенный суп (фото: metro.co.uk)
Ингредиенты:
Приготовление:
Нагрейте оливковое масло в кастрюле с антипригарным покрытием и обжарьте лук-шалот и чеснок на слабом или среднем огне около десяти минут, пока они не станут мягкими.
Добавьте пюре из тыквы и овощной бульон и готовьте еще пять минут или около того, помешивая.
Добавьте кокосовые сливки и перемешайте.
Добавьте ндужу (острая пастообразная свиная колбаса) или хлопья сушеного красного перца чили и перемешайте.
Дайте смеси остыть, прежде чем переливать ее в блендер или кухонный комбайн и взбивать до однородной массы.
Разогрейте суп, украсьте 100 г маскарпоне или крем-фреш и 50 г тыквенных семечек и подавайте.
Тайский суп с курицей, кокосом и сладким картофелем (фото: metro.co.uk)
Ингредиенты:
Приготовление:
Приготовьте лапшу согласно инструкции на упаковке.
Нагрейте масло в сковороде на среднем огне. Добавьте имбирь, чеснок, перец чили и пасту тайского карри. Варить несколько минут.
Добавте бульон, кокосовое молоко и сладкий картофель, варить 15-20 минут до мягкости.
Нужно довести до однородной массы.
Раздавите лемонграсс, добавте в суп с листьями кафр-лайма, рыбным соусом, соком лайма, сахаром и кориандром, тушить 15 минут.
Добавьте больше лайма, рыбного соуса, сахара или перца чили по вкусу.
Добавьте измельченную курицу и приготовленную лапшу с вермишелью.
Посыпьте листьями кориандра и подавайте.
Томатный суп с веганскими фрикадельками (фото: metro.co.uk)
Ингредиенты:
Приготовление:
Подготовьте лук, чеснок и красный перец. Затем поставьте сковороду на средний огонь, сбрызнув оливковым маслом. Добавьте в сковороду подготовленные овощи вместе с смешанными травами и хлопьями чили. Жарьте, пока ингредиенты сковороды не станут мягкими.
Тем временем растворите 1 овощной бульон в 500 мл кипятка.
Добавьте ингредиенты для сковороды в кувшин блендера вместе со всем бульоном, 1 банку нарезанных помидоров, морской солью и черным перцем. Взбивайте на высокой скорости до однородного состояния. Пока он смешивается, поставьте суповую кастрюлю на средний огонь, затем сбрызните небольшим количеством оливкового масла и обжарьте веганские фрикадельки в течение нескольких минут.
Затем добавьте вторую банку нарезанных помидоров без зеленого песто и мягкого соуса из блендера.
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