Названы рецепты лучших согревающих супов при простуде: идеально подойдут в холодное время

Куриный суп

Куриный суп (фото: metro.co.uk)

Есть причина, по которой куриный суп является популярным блюдом, и этот проверенный рецепт наверняка пробудит ваши вкусовые рецепторы.

Ингредиенты:

1 целая курица (жареная курица с мясом, отделенным от костей)

1,5 литра воды

1 коричневая луковица

1 луковица фенхеля

1 большая морковь

Стебли петрушки

Чайная ложка черного перца

2 лавровых листа

Большая щепотка соли

Суп:

250 г вашей любимой крошечной формы макарон

1 чайная ложка сливочного масла

1 зубчик чеснока мелко натереть

Щепотка корицы

Щепотка хлопьев чили

Жареное куриное мясо

1 лимон

Пучок укропа

Приготовление:

Добавьте все ингредиенты бульона в большую кастрюлю и варите 4-5 часов, пока не получите насыщенный и ароматный куриный бульон.

Когда вы будете готовы приготовить суп, добавьте пасту и масло в кастрюлю и жарьте на слабом огне, пока паста не станет слегка подрумяненной.

Добавьте чеснок, корицу и хлопья чили и дайте немного пошипеть, прежде чем перемешать курицу.

Налейте несколько половников бульона так, чтобы паста была полностью покрыта хотя бы на 2,5 сантиметра, и варите на медленном огне, пока паста не приготовится.

Удалите цедру с половинки лимона, выдавите сок из лимона и добавьте его в суп с большим количеством свежего укропа.

Подавать надо с большим количеством хлопьев чили, укропом и добавлением лимона.

Суп из моллюсков и имбиря

Суп из моллюсков и имбиря (фото: metro.co.uk)

Ингредиенты:

1 кг моллюсков

2 кусочка имбиря размером с большой палец

1 маленькая луковица

3 зубчика чеснока

1,5 литра воды

1 столовая ложка соли

1 чайная ложка рыбного соуса

1 целая азиатская капуста или пак чой

2 столовые ложки масла

Жасминовый рис (по желанию)

Приготовление:

В кастрюле нагрейте немного масла и обжарьте ароматные ингредиенты; добавте имбирь и лук и варите 3-5 минут. После чеснока нужно варить еще минуту и влить воду в кастрюлю, затем довести до кипения.

Далее следует добавить соль и рыбный соус. Тщательно перемешайте суп, попробуйте его, если хотите добавить больше соли или рыбного соуса, можете сделать это. Добавьте моллюсков в суп, закройте крышкой и тушите 8-10 минут.

Снимите крышку с кастрюли и добавьте азиатскую капусту или овощ по своему выбору. Закройте крышкой и тушите около 5 минут.

Теперь он готов к подаче с жасминовым рисом.

Тыквенный суп

Тыквенный суп (фото: metro.co.uk)

Ингредиенты:

1 столовая ложка оливкового масла

2 нарезанных лука-шалот

1 нарезанный долькой чеснок

750 г пюре из тыквы или мускатной тыквы

150 мл овощного бульона

150 г кокосовых сливок

1 чайная ложка ндужи (острая пастообразная свиная колбаса) или сушеных хлопьев красного перца чили

100 г маскарпоне или крем-фреш

50 г тыквенных семечек

Приготовление:

Нагрейте оливковое масло в кастрюле с антипригарным покрытием и обжарьте лук-шалот и чеснок на слабом или среднем огне около десяти минут, пока они не станут мягкими.

Добавьте пюре из тыквы и овощной бульон и готовьте еще пять минут или около того, помешивая.

Добавьте кокосовые сливки и перемешайте.

Добавьте ндужу (острая пастообразная свиная колбаса) или хлопья сушеного красного перца чили и перемешайте.

Дайте смеси остыть, прежде чем переливать ее в блендер или кухонный комбайн и взбивать до однородной массы.

Разогрейте суп, украсьте 100 г маскарпоне или крем-фреш и 50 г тыквенных семечек и подавайте.

Тайский суп с курицей, кокосом и сладким картофелем

Тайский суп с курицей, кокосом и сладким картофелем (фото: metro.co.uk)

Ингредиенты:

1 чайная ложка масла по выбору

3 чайные ложки измельченного имбиря

3 чайные ложки измельченного чеснока

1 красный перец чили, мелко нарезанный

4 столовые ложки красной пасты тайского карри

500 мл куриного бульона

2 банки кокосового молока

500 г сладкого картофеля, очищенного и мелко нарезанного

1 лайм, только сок

1 чайная ложка сахара

25 г кориандра

1 чайная ложка рыбного соуса

2 стебля лемонграсса, протертые скалкой

4 листа кафр-лайма

2 куриные грудки, приготовленные на пару и измельченные

2 гнезда вермишельной лапши

Приготовление:

Приготовьте лапшу согласно инструкции на упаковке.

Нагрейте масло в сковороде на среднем огне. Добавьте имбирь, чеснок, перец чили и пасту тайского карри. Варить несколько минут.

Добавте бульон, кокосовое молоко и сладкий картофель, варить 15-20 минут до мягкости.

Нужно довести до однородной массы.

Раздавите лемонграсс, добавте в суп с листьями кафр-лайма, рыбным соусом, соком лайма, сахаром и кориандром, тушить 15 минут.

Добавьте больше лайма, рыбного соуса, сахара или перца чили по вкусу.

Добавьте измельченную курицу и приготовленную лапшу с вермишелью.

Посыпьте листьями кориандра и подавайте.

Томатный суп с веганскими фрикадельками

Томатный суп с веганскими фрикадельками (фото: metro.co.uk)

Ингредиенты:

1 столовая ложка оливкового масла ⠀

1 белая луковица ⠀

3 зубчика чеснока

2 красных болгарских перца ⠀

1 чайная ложка хлопьев чили

1 чайная ложка травяной смеси ⠀

2 банки нарезанных помидоров ⠀

500 мл стоковой воды (1 овощной бульон) ⠀

¼ чайная ложка морской соли

черный перец ⠀

1 чайная ложка зеленого песто ⠀

100 г гигантского кускуса (или небольших макарон, например, конкильет) ⠀

1 пакет веганских фрикаделек ⠀

100 г шпината ⠀

Свежие листья базилика для сервировки

Ломтики закваски для подачи

Пищевые дрожжи для сервировки

Приготовление:

Подготовьте лук, чеснок и красный перец. Затем поставьте сковороду на средний огонь, сбрызнув оливковым маслом. Добавьте в сковороду подготовленные овощи вместе с смешанными травами и хлопьями чили. Жарьте, пока ингредиенты сковороды не станут мягкими.

Тем временем растворите 1 овощной бульон в 500 мл кипятка.

Добавьте ингредиенты для сковороды в кувшин блендера вместе со всем бульоном, 1 банку нарезанных помидоров, морской солью и черным перцем. Взбивайте на высокой скорости до однородного состояния. Пока он смешивается, поставьте суповую кастрюлю на средний огонь, затем сбрызните небольшим количеством оливкового масла и обжарьте веганские фрикадельки в течение нескольких минут.

Затем добавьте вторую банку нарезанных помидоров без зеленого песто и мягкого соуса из блендера.