Аромат Карпат: Клопотенко поделился рецептом грибной юшки с галушками

Знаменитый украинский кулинар Евгений Клопотенко поделился собственным рецептом приготовления грибной юшки с галушками. Он утверждает, что такой осенний суп – это возможность почувствовать атмосферу, настроение гор.

"Я люблю есть и готовить юшки. Сегодня я расскажу вам простой рецепт грибной юшки. Я решил, что это будет грибной суп из сушеных грибов. Но вы можете экспериментировать и делать грибную юшку из шампиньонов или миксовать грибы между собой", - отметил Клопотенко.

Ингредиенты

Для юшки:

30-50 г сухих белых грибов

3 л воды

1 морковь

1 луковица

2 картофеля

5 лавровых листов

2 зубчика чеснока

по вкусу петрушка

½ ч. л. черного перца горошком

по вкусу соль

Для галушек

200 г муки

1 яйцо

50 г сливочного масла

50 мл воды

1/2 ч. л. соли

Способ приготовления

В большую кастрюлю налить 3 литра воды и высыпать грибы. Варить 20 минут на среднем огне.

Морковь почистить, нарезать полукольцами, луковицу разрезать пополам, картошку крупными кубиками. Все овощи добавить в бульон и варить еще 15 минут на большом огне, а потом еще 30 на очень медленном.

В миске соедините 200 г муки, яйцо, 50 г сливочного масла и ½ ч. ложки соли. Влейте 50 мл воды. Тщательно смешайте. Должно получиться эластичное мягкое тесто.

Когда бульон будет готов, достаньте из него половинки лука. Он был нужен для аромата и уже не понадобится.

Далее нужно добавлять в суп галушки. Ощипывайте понемногу от теста, формируйте и вбрасывайте в суп. Варить примерно 2 минуты – пока не всплывут.

В суп растолките ½ ч. ложки перца горошком, добавьте соль. При подаче украсьте рубленой петрушкой.

Грибная юшка с галушками от Евгения Клопотенко