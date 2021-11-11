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Названі рецепти кращих зігріваючих супів при застуді: ідеально підійдуть в холодну пору

Автор: Роман Мирончук

Якщо з настанням холодів, ви відчули, що починаєте хворіти або вже захворіли, то можете зварити собі один з зігріваючих супів. Ще здавна суп вважався кращим вибором для хворих людей. Він не тільки може зігріти, але і підживити організм корисними речовинами.

Кращі рецепти зігріваючих супів опублікувало британське видання Metro.

Курячий суп

Курячий суп (фото: metro.co.uk)

Є причина, по якій курячий суп є популярною стравою, і цей перевірений рецепт напевно пробудить ваші смакові рецептори.

Інгредієнти:

  • 1 ціла курка (смажена курка з м'ясом, відокремленим від кісток)
  • 1,5 літра води
  • 1 коричнева цибулина
  • 1 цибулина фенхеля
  • 1 велика морква
  • Стебла петрушки
  • Чайна ложка чорного перцю
  • 2 лаврових листки
  • Велика щіпка солі

Суп:

  • 250 г вашої улюбленої крихітної форми макаронів
  • 1 чайна ложка вершкового масла
  • 1 зубчик часнику дрібно натерти
  • Щіпка кориці
  • Щіпка пластівців чилі
  • Смажене куряче м'ясо
  • 1 лимон
  • Пучок кропу

Приготування:

Додайте всі інгредієнти бульйону у велику каструлю і варіть 4-5 годин, поки не отримаєте насичений і ароматний курячий бульйон.

Коли ви будете готові приготувати суп, додайте пасту і масло в каструлю і смажте на слабкому вогні, поки паста не стане злегка підрум'яненою.

Додайте часник, корицю і пластівці чилі і дайте трохи пошипіти, перш ніж перемішати курку.

Налийте кілька ополоників бульйону так, щоб паста була повністю покрита хоча б на 2,5 сантиметра, і варіть на повільному вогні, поки паста не приготується.

Видаліть цедру з половинки лимона, видавіть сік з лимона і додайте його в суп з великою кількістю свіжого кропу.

Подавати треба з великою кількістю пластівців чилі, кропом і додаванням лимона.

Суп з молюсків і імбиру

Суп з молюсків і імбиру (фото: metro.co.uk)

Інгредієнти:

  • 1 кг молюсків
  • 2 шматочки імбиру розміром з великий палець
  • 1 маленька цибулина
  • 3 зубчики часнику
  • 1,5 літра води
  • 1 столова ложка солі
  • 1 чайна ложка рибного соусу
  • 1 ціла азіатська капуста або пак чой
  • 2 столові ложки олії
  • Жасминовий рис (за бажанням)

Приготування:

У каструлі нагрійте трохи масла і обсмажте ароматні інгредієнти; додайте імбир і цибулю і варіть 3-5 хвилин. Після часнику потрібно варити ще хвилину і влити воду в каструлю, потім довести до кипіння.

Далі слід додати сіль і рибний соус. Ретельно перемішайте суп, спробуйте його, якщо хочете додати більше солі або рибного соусу, можете зробити це. Додайте молюсків в суп, закрийте кришкою і тушкуйте 8-10 хвилин.

Зніміть кришку з каструлі і додайте азіатську капусту або овоч за своїм вибором. Закрийте кришкою і тушкуйте близько 5 хвилин.

Тепер він готовий до подачі з жасминовим рисом.

Гарбузовий суп

Гарбузовий суп (фото: metro.co.uk)

Інгредієнти:

  • 1 столова ложка оливкової олії
  • 2 нарізаних цибулі-шалот
  • 1 нарізаний часточкою часник
  • 750 г пюре з гарбуза або мускатного гарбуза
  • 150 мл овочевого бульйону
  • 150 г кокосових вершків
  • 1 чайна ложка ндужі (гостра пастоподібна свиняча ковбаса) або сушених пластівців червоного перцю чилі
  • 100 г маскарпоне або крем-фреш
  • 50 г гарбузового насіння

Приготування:

Нагрійте оливкову олію в каструлі з антипригарним покриттям і обсмажте цибулю-шалот і часник на слабкому або середньому вогні близько десяти хвилин, поки вони не стануть м'якими.

Додайте пюре з гарбуза і овочевий бульйон і готуйте ще п'ять хвилин або близько того, помішуючи.

Додайте кокосові вершки і перемішайте.

Додайте ндужу (гостра пастоподібна свиняча ковбаса) або пластівці сушеного червоного перцю чилі і перемішайте.

Дайте суміші охолонути, перш ніж переливати її в блендер або кухонний комбайн і збивати до однорідної маси.

Розігрійте суп, прикрасьте 100 г маскарпоне або крем-фреш і 50 г гарбузового насіння і подавайте.

Тайський суп з куркою, кокосом і солодкою картоплею

Тайський суп з куркою, кокосом та солодкою картоплею (фото: metro.co.uk)

Інгредієнти:

  • 1 чайна ложка масла на вибір
  • 3 чайні ложки подрібненого імбиру
  • 3 чайні ложки подрібненого часнику
  • 1 червоний перець чилі, дрібно нарізаний
  • 4 столові ложки червоної пасти тайського каррі
  • 500 мл курячого бульйону
  • 2 банки кокосового молока
  • 500 г солодкої картоплі, очищеної і дрібно нарізаної
  • 1 лайм, тільки сік
  • 1 чайна ложка цукру
  • 25 г коріандру
  • 1 чайна ложка рибного соусу
  • 2 стебла лемонграсу, протерті качалкою
  • 4 листи кафр-лайма
  • 2 курячі грудки, приготовані на пару і подрібнені
  • 2 гнізда вермішельної локшини

Приготування:

Приготуйте локшину згідно з інструкцією на упаковці.

Нагрійте масло в сковороді на середньому вогні. Додайте імбир, часник, перець чилі і пасту тайського каррі. Варити кілька хвилин.

Додайте бульйон, кокосове молоко і солодку картоплю, варити 15-20 хвилин до м'якості.

Потрібно довести до однорідної маси.

Розчавіть лемонграс, додайте в суп з листям кафр-лайма, рибним соусом, соком лайма, цукром і коріандром, тушкувати 15 хвилин.

Додайте більше лайма, рибного соусу, цукру або перцю чилі за смаком.

Додайте подрібнену курку і приготовлену локшину з вермішеллю.

Посипте листям коріандру і подавайте.

Томатний суп з веганськими фрикадельками

Томатний суп з веганськими фрикадельками (фото: metro.co.uk)

Інгредієнти:

  • 1 столова ложка оливкової олії ⠀
  • 1 біла цибулина ⠀
  • 3 зубчики часнику
  • 2 червоних болгарських перця ⠀
  • 1 чайна ложка пластівців чилі
  • 1 чайна ложка трав'яної суміші ⠀
  • 2 банки нарізаних помідорів ⠀
  • 500 мл стокової води (1 овочевий бульйон) ⠀
  • ¼ чайна ложка морської солі
  • чорний перець ⠀
  • 1 чайна ложка зеленого песто ⠀
  • 100 г гігантського кускусу (або невеликих макаронів, наприклад, конкільєт) ⠀
  • 1 пакет веганських фрикадельок ⠀
  • 100 г шпинату ⠀
  • Свіже листя базиліка для сервірування
  • Скибочки закваски для подачі
  • Харчові дріжджі для сервірування

Приготування:

Підготуйте цибулю, часник і червоний перець. Потім поставте пательню на середній вогонь, збризнувши оливковою олією. Додайте в пательню підготовлені овочі разом з змішаними травами і пластівцями чилі. Смажте, поки інгредієнти сковороди не стануть м'якими.

Тим часом розчиніть 1 овочевий бульйон в 500 мл окропу.

Додайте інгредієнти для пательні в глечик блендера разом з усім бульйоном, 1 банку нарізаних помідорів, морською сіллю і чорним перцем. Збивайте на високій швидкості до однорідного стану. Поки він змішується, поставте супову каструлю на середній вогонь, потім збризніть невеликою кількістю оливкової олії і обсмажте веганські фрикадельки протягом декількох хвилин.

Потім додайте другу банку нарізаних помідорів без зеленого песто і м'якого соусу з блендера.

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