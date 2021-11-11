Названі рецепти кращих зігріваючих супів при застуді: ідеально підійдуть в холодну пору

Курячий суп

Курячий суп (фото: metro.co.uk)

Є причина, по якій курячий суп є популярною стравою, і цей перевірений рецепт напевно пробудить ваші смакові рецептори.

Інгредієнти:

1 ціла курка (смажена курка з м'ясом, відокремленим від кісток)

1,5 літра води

1 коричнева цибулина

1 цибулина фенхеля

1 велика морква

Стебла петрушки

Чайна ложка чорного перцю

2 лаврових листки

Велика щіпка солі

Суп:

250 г вашої улюбленої крихітної форми макаронів

1 чайна ложка вершкового масла

1 зубчик часнику дрібно натерти

Щіпка кориці

Щіпка пластівців чилі

Смажене куряче м'ясо

1 лимон

Пучок кропу

Приготування:

Додайте всі інгредієнти бульйону у велику каструлю і варіть 4-5 годин, поки не отримаєте насичений і ароматний курячий бульйон.

Коли ви будете готові приготувати суп, додайте пасту і масло в каструлю і смажте на слабкому вогні, поки паста не стане злегка підрум'яненою.

Додайте часник, корицю і пластівці чилі і дайте трохи пошипіти, перш ніж перемішати курку.

Налийте кілька ополоників бульйону так, щоб паста була повністю покрита хоча б на 2,5 сантиметра, і варіть на повільному вогні, поки паста не приготується.

Видаліть цедру з половинки лимона, видавіть сік з лимона і додайте його в суп з великою кількістю свіжого кропу.

Подавати треба з великою кількістю пластівців чилі, кропом і додаванням лимона.

Суп з молюсків і імбиру

Суп з молюсків і імбиру (фото: metro.co.uk)

Інгредієнти:

1 кг молюсків

2 шматочки імбиру розміром з великий палець

1 маленька цибулина

3 зубчики часнику

1,5 літра води

1 столова ложка солі

1 чайна ложка рибного соусу

1 ціла азіатська капуста або пак чой

2 столові ложки олії

Жасминовий рис (за бажанням)

Приготування:

У каструлі нагрійте трохи масла і обсмажте ароматні інгредієнти; додайте імбир і цибулю і варіть 3-5 хвилин. Після часнику потрібно варити ще хвилину і влити воду в каструлю, потім довести до кипіння.

Далі слід додати сіль і рибний соус. Ретельно перемішайте суп, спробуйте його, якщо хочете додати більше солі або рибного соусу, можете зробити це. Додайте молюсків в суп, закрийте кришкою і тушкуйте 8-10 хвилин.

Зніміть кришку з каструлі і додайте азіатську капусту або овоч за своїм вибором. Закрийте кришкою і тушкуйте близько 5 хвилин.

Тепер він готовий до подачі з жасминовим рисом.

Гарбузовий суп

Гарбузовий суп (фото: metro.co.uk)

Інгредієнти:

1 столова ложка оливкової олії

2 нарізаних цибулі-шалот

1 нарізаний часточкою часник

750 г пюре з гарбуза або мускатного гарбуза

150 мл овочевого бульйону

150 г кокосових вершків

1 чайна ложка ндужі (гостра пастоподібна свиняча ковбаса) або сушених пластівців червоного перцю чилі

100 г маскарпоне або крем-фреш

50 г гарбузового насіння

Приготування:

Нагрійте оливкову олію в каструлі з антипригарним покриттям і обсмажте цибулю-шалот і часник на слабкому або середньому вогні близько десяти хвилин, поки вони не стануть м'якими.

Додайте пюре з гарбуза і овочевий бульйон і готуйте ще п'ять хвилин або близько того, помішуючи.

Додайте кокосові вершки і перемішайте.

Додайте ндужу (гостра пастоподібна свиняча ковбаса) або пластівці сушеного червоного перцю чилі і перемішайте.

Дайте суміші охолонути, перш ніж переливати її в блендер або кухонний комбайн і збивати до однорідної маси.

Розігрійте суп, прикрасьте 100 г маскарпоне або крем-фреш і 50 г гарбузового насіння і подавайте.

Тайський суп з куркою, кокосом і солодкою картоплею

Тайський суп з куркою, кокосом та солодкою картоплею (фото: metro.co.uk)

Інгредієнти:

1 чайна ложка масла на вибір

3 чайні ложки подрібненого імбиру

3 чайні ложки подрібненого часнику

1 червоний перець чилі, дрібно нарізаний

4 столові ложки червоної пасти тайського каррі

500 мл курячого бульйону

2 банки кокосового молока

500 г солодкої картоплі, очищеної і дрібно нарізаної

1 лайм, тільки сік

1 чайна ложка цукру

25 г коріандру

1 чайна ложка рибного соусу

2 стебла лемонграсу, протерті качалкою

4 листи кафр-лайма

2 курячі грудки, приготовані на пару і подрібнені

2 гнізда вермішельної локшини

Приготування:

Приготуйте локшину згідно з інструкцією на упаковці.

Нагрійте масло в сковороді на середньому вогні. Додайте імбир, часник, перець чилі і пасту тайського каррі. Варити кілька хвилин.

Додайте бульйон, кокосове молоко і солодку картоплю, варити 15-20 хвилин до м'якості.

Потрібно довести до однорідної маси.

Розчавіть лемонграс, додайте в суп з листям кафр-лайма, рибним соусом, соком лайма, цукром і коріандром, тушкувати 15 хвилин.

Додайте більше лайма, рибного соусу, цукру або перцю чилі за смаком.

Додайте подрібнену курку і приготовлену локшину з вермішеллю.

Посипте листям коріандру і подавайте.

Томатний суп з веганськими фрикадельками

Томатний суп з веганськими фрикадельками (фото: metro.co.uk)

Інгредієнти:

1 столова ложка оливкової олії ⠀

1 біла цибулина ⠀

3 зубчики часнику

2 червоних болгарських перця ⠀

1 чайна ложка пластівців чилі

1 чайна ложка трав'яної суміші ⠀

2 банки нарізаних помідорів ⠀

500 мл стокової води (1 овочевий бульйон) ⠀

¼ чайна ложка морської солі

чорний перець ⠀

1 чайна ложка зеленого песто ⠀

100 г гігантського кускусу (або невеликих макаронів, наприклад, конкільєт) ⠀

1 пакет веганських фрикадельок ⠀

100 г шпинату ⠀

Свіже листя базиліка для сервірування

Скибочки закваски для подачі

Харчові дріжджі для сервірування

Приготування:

Підготуйте цибулю, часник і червоний перець. Потім поставте пательню на середній вогонь, збризнувши оливковою олією. Додайте в пательню підготовлені овочі разом з змішаними травами і пластівцями чилі. Смажте, поки інгредієнти сковороди не стануть м'якими.

Тим часом розчиніть 1 овочевий бульйон в 500 мл окропу.

Додайте інгредієнти для пательні в глечик блендера разом з усім бульйоном, 1 банку нарізаних помідорів, морською сіллю і чорним перцем. Збивайте на високій швидкості до однорідного стану. Поки він змішується, поставте супову каструлю на середній вогонь, потім збризніть невеликою кількістю оливкової олії і обсмажте веганські фрикадельки протягом декількох хвилин.

Потім додайте другу банку нарізаних помідорів без зеленого песто і м'якого соусу з блендера.