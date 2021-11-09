Известный кулинар поделился рецептом сырных пончиков: готовятся быстро и легко!
Судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился рецептом сырных пончиков. Способ приготовления этих пончиков очень простой и как отметил кулинар, ранее он такого не готовил.
Рецепт одной из подписчиц Ярославский разместил на своей странице в Instagram.
Ингредиенты
- Творог 250 г
- Яйцо 1 шт. + 1 желток
- Сахар 85 г
- Ванильный сахар 10 г
- Мука 145 г
- Разрыхлитель 10 г
- Подсолнечное масло для фритюра
Способ приготовления
Как отмечает кулинар, творог лучше брать домашний – жирностью 9-15%. Его нужно отжать от лишней ваги, через полотенце или марлю. Масло для фритюра должно быть без запаха.
Творог нужно смешать с яйцом, желтком и сахаром. Перетереть в однородную массу.
В муку нужно добавить разрыхлитель, перемешать и добавить в творог.
Раскатать мягкое тесто.
Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova
С помощью растительного масла раскатать на столе и сформировать бублики.
Масло разогреть до 180 градусов и жарить в нем бублики с двух сторон, периодически переворачивая их шумовкой.
Вынимать на бумажные полотенца, посыпать сахаром.
Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova
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