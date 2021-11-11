Названі рецепти кращих зігріваючих супів при застуді: ідеально підійдуть в холодну пору
Якщо з настанням холодів, ви відчули, що починаєте хворіти або вже захворіли, то можете зварити собі один з зігріваючих супів. Ще здавна суп вважався кращим вибором для хворих людей. Він не тільки може зігріти, але і підживити організм корисними речовинами.
Кращі рецепти зігріваючих супів опублікувало британське видання Metro.
Курячий суп
Курячий суп (фото: metro.co.uk)
Є причина, по якій курячий суп є популярною стравою, і цей перевірений рецепт напевно пробудить ваші смакові рецептори.
Інгредієнти:
- 1 ціла курка (смажена курка з м'ясом, відокремленим від кісток)
- 1,5 літра води
- 1 коричнева цибулина
- 1 цибулина фенхеля
- 1 велика морква
- Стебла петрушки
- Чайна ложка чорного перцю
- 2 лаврових листки
- Велика щіпка солі
Суп:
- 250 г вашої улюбленої крихітної форми макаронів
- 1 чайна ложка вершкового масла
- 1 зубчик часнику дрібно натерти
- Щіпка кориці
- Щіпка пластівців чилі
- Смажене куряче м'ясо
- 1 лимон
- Пучок кропу
Приготування:
Додайте всі інгредієнти бульйону у велику каструлю і варіть 4-5 годин, поки не отримаєте насичений і ароматний курячий бульйон.
Коли ви будете готові приготувати суп, додайте пасту і масло в каструлю і смажте на слабкому вогні, поки паста не стане злегка підрум'яненою.
Додайте часник, корицю і пластівці чилі і дайте трохи пошипіти, перш ніж перемішати курку.
Налийте кілька ополоників бульйону так, щоб паста була повністю покрита хоча б на 2,5 сантиметра, і варіть на повільному вогні, поки паста не приготується.
Видаліть цедру з половинки лимона, видавіть сік з лимона і додайте його в суп з великою кількістю свіжого кропу.
Подавати треба з великою кількістю пластівців чилі, кропом і додаванням лимона.
Суп з молюсків і імбиру
Суп з молюсків і імбиру (фото: metro.co.uk)
Інгредієнти:
- 1 кг молюсків
- 2 шматочки імбиру розміром з великий палець
- 1 маленька цибулина
- 3 зубчики часнику
- 1,5 літра води
- 1 столова ложка солі
- 1 чайна ложка рибного соусу
- 1 ціла азіатська капуста або пак чой
- 2 столові ложки олії
- Жасминовий рис (за бажанням)
Приготування:
У каструлі нагрійте трохи масла і обсмажте ароматні інгредієнти; додайте імбир і цибулю і варіть 3-5 хвилин. Після часнику потрібно варити ще хвилину і влити воду в каструлю, потім довести до кипіння.
Далі слід додати сіль і рибний соус. Ретельно перемішайте суп, спробуйте його, якщо хочете додати більше солі або рибного соусу, можете зробити це. Додайте молюсків в суп, закрийте кришкою і тушкуйте 8-10 хвилин.
Зніміть кришку з каструлі і додайте азіатську капусту або овоч за своїм вибором. Закрийте кришкою і тушкуйте близько 5 хвилин.
Тепер він готовий до подачі з жасминовим рисом.
Гарбузовий суп
Гарбузовий суп (фото: metro.co.uk)
Інгредієнти:
- 1 столова ложка оливкової олії
- 2 нарізаних цибулі-шалот
- 1 нарізаний часточкою часник
- 750 г пюре з гарбуза або мускатного гарбуза
- 150 мл овочевого бульйону
- 150 г кокосових вершків
- 1 чайна ложка ндужі (гостра пастоподібна свиняча ковбаса) або сушених пластівців червоного перцю чилі
- 100 г маскарпоне або крем-фреш
- 50 г гарбузового насіння
Приготування:
Нагрійте оливкову олію в каструлі з антипригарним покриттям і обсмажте цибулю-шалот і часник на слабкому або середньому вогні близько десяти хвилин, поки вони не стануть м'якими.
Додайте пюре з гарбуза і овочевий бульйон і готуйте ще п'ять хвилин або близько того, помішуючи.
Додайте кокосові вершки і перемішайте.
Додайте ндужу (гостра пастоподібна свиняча ковбаса) або пластівці сушеного червоного перцю чилі і перемішайте.
Дайте суміші охолонути, перш ніж переливати її в блендер або кухонний комбайн і збивати до однорідної маси.
Розігрійте суп, прикрасьте 100 г маскарпоне або крем-фреш і 50 г гарбузового насіння і подавайте.
Тайський суп з куркою, кокосом і солодкою картоплею
Тайський суп з куркою, кокосом та солодкою картоплею (фото: metro.co.uk)
Інгредієнти:
- 1 чайна ложка масла на вибір
- 3 чайні ложки подрібненого імбиру
- 3 чайні ложки подрібненого часнику
- 1 червоний перець чилі, дрібно нарізаний
- 4 столові ложки червоної пасти тайського каррі
- 500 мл курячого бульйону
- 2 банки кокосового молока
- 500 г солодкої картоплі, очищеної і дрібно нарізаної
- 1 лайм, тільки сік
- 1 чайна ложка цукру
- 25 г коріандру
- 1 чайна ложка рибного соусу
- 2 стебла лемонграсу, протерті качалкою
- 4 листи кафр-лайма
- 2 курячі грудки, приготовані на пару і подрібнені
- 2 гнізда вермішельної локшини
Приготування:
Приготуйте локшину згідно з інструкцією на упаковці.
Нагрійте масло в сковороді на середньому вогні. Додайте імбир, часник, перець чилі і пасту тайського каррі. Варити кілька хвилин.
Додайте бульйон, кокосове молоко і солодку картоплю, варити 15-20 хвилин до м'якості.
Потрібно довести до однорідної маси.
Розчавіть лемонграс, додайте в суп з листям кафр-лайма, рибним соусом, соком лайма, цукром і коріандром, тушкувати 15 хвилин.
Додайте більше лайма, рибного соусу, цукру або перцю чилі за смаком.
Додайте подрібнену курку і приготовлену локшину з вермішеллю.
Посипте листям коріандру і подавайте.
Томатний суп з веганськими фрикадельками
Томатний суп з веганськими фрикадельками (фото: metro.co.uk)
Інгредієнти:
- 1 столова ложка оливкової олії ⠀
- 1 біла цибулина ⠀
- 3 зубчики часнику
- 2 червоних болгарських перця ⠀
- 1 чайна ложка пластівців чилі
- 1 чайна ложка трав'яної суміші ⠀
- 2 банки нарізаних помідорів ⠀
- 500 мл стокової води (1 овочевий бульйон) ⠀
- ¼ чайна ложка морської солі
- чорний перець ⠀
- 1 чайна ложка зеленого песто ⠀
- 100 г гігантського кускусу (або невеликих макаронів, наприклад, конкільєт) ⠀
- 1 пакет веганських фрикадельок ⠀
- 100 г шпинату ⠀
- Свіже листя базиліка для сервірування
- Скибочки закваски для подачі
- Харчові дріжджі для сервірування
Приготування:
Підготуйте цибулю, часник і червоний перець. Потім поставте пательню на середній вогонь, збризнувши оливковою олією. Додайте в пательню підготовлені овочі разом з змішаними травами і пластівцями чилі. Смажте, поки інгредієнти сковороди не стануть м'якими.
Тим часом розчиніть 1 овочевий бульйон в 500 мл окропу.
Додайте інгредієнти для пательні в глечик блендера разом з усім бульйоном, 1 банку нарізаних помідорів, морською сіллю і чорним перцем. Збивайте на високій швидкості до однорідного стану. Поки він змішується, поставте супову каструлю на середній вогонь, потім збризніть невеликою кількістю оливкової олії і обсмажте веганські фрикадельки протягом декількох хвилин.
Потім додайте другу банку нарізаних помідорів без зеленого песто і м'якого соусу з блендера.
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