Названы признаки, которые выдают дешевую вещь: это должны знать все
Украинская стилистка объяснила, как избежать деталей, которые портят вещь и делают ее дешевой. В частности, за низкую цену можно приобрести одежду, которая будет казаться дороже. Но для этого необходимо знать важные детали.
Об этом Оксана Шатковская рассказала на своей странице в Instagram.
Так, при выборе пальто обратите внимание, не липнут ли к нему нитки. Все потому, что такая ткань дешевит образ.
Также, если подкладка пальто выглядит снизу, то издалека это будет указывать на низкую цену изделия.
Как правильно подобрать пальто (instagram.com/shatkovska.stylist)
А некачественный искусственный мех на куртках после первого дождя слипнется. Также со временем оно будет выглядеть неухоженным и испортит внешний вид.
Как правильно выбрать куртку (instagram.com/shatkovska.stylist)
К тому же пуговицы на пиджаке тоже могут смотреться некрасиво. В частности, если они пластмассовые и дешевые на вид, то не подходят по стилю к изделию.
Известно, какая одежда выглядит дешево (instagram.com/shatkovska.stylist)
Кроме того, брюки должны хорошо прилегать к телу и не двигаться при ходьбе. Если они перекручиваются, то это указывает на плохой пошив и искажает форму ноги.
Какие брюки выглядят дешево (instagram.com/shatkovska.stylist)
Мало кто знает, что тоненький, бесформенный трикотаж, который не держит форму горловины, выглядит поношенным.
Известно, какая одежда выглядит дешево (instagram.com/shatkovska.stylist)
А вот меланжевый трикотаж выглядит менее презентабельно, чем однотонный вариант. Поэтому стоит от такой одежды отказаться.
Известно, какая одежда выглядит дешево (instagram.com/shatkovska.stylist)
Многие фурнитуры на сумках можно встретить в масс-маркете. Они выглядят не стильно и только испортят ваш вид. Поэтому чем лаконичнее, тем дороже выглядит сумка.
На сумке должно быть минимум фурнитуры (instagram.com/shatkovska.stylist)
Обратят внимание, что строчка, которая затянулась на шве создает впечатление, что вещь перекосило. А именно нечеткое соединение принта на боковых швах портит внешний вид даже новой вещи.
Какая одежда выглядит дешево (instagram.com/shatkovska.stylist)
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