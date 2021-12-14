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Названо ознаки, які видають дешеву річ: це мають знати усі

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Вівторок 14 грудня 2021 19:18
Названо ознаки, які видають дешеву річ: це мають знати усі Який одяг виглядає дешево (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Українська стилістка пояснила, як уникнути деталей, які псують річ і роблять її дешевою. Зокрема, за низьку ціну можна придбати одяг, який видаватиметься дорожчим. Але для цього потрібно знати важливі деталі.

Про це Оксана Шатковська розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Так, при виборі пальто зверніть увагу, чи не липнуть до нього нитки. Все тому, що брудна тканина дешевить образ.

Також, якщо підкладка пальто виглядає знизу, то здалеку це вказуватиме на низьку ціну виробу.

Названо ознаки, які видають дешеву річ: це мають знати усі

Як правильно підібрати пальто (instagram.com/shatkovska.stylist)

А неякісне штучне хутро на куртках після першого дощу злипнеться. Також з часом воно буде виглядати недоглянутим і зіпсує зовнішній вигляд.

Названо ознаки, які видають дешеву річ: це мають знати усі

Як правильно вибрати куртку (instagram.com/shatkovska.stylist)

До того ж гудзики на піджаку теж можуть виглядати не красиво. Зокрема, якщо вони пластмасові та дешеві на вигляд, то не підходять за стилем до виробу.

Названо ознаки, які видають дешеву річ: це мають знати усі

Відомо, який одяг виглядає дешево (instagram.com/shatkovska.stylist)

Окрім того, штани мають добре прилягати до тіла та не рухатися при ходьбі. Якщо вони перекручуються, то це вказує на поганий пошив і спотворює форму ноги.

Названо ознаки, які видають дешеву річ: це мають знати усі

Які штани виглядають дешево (instagram.com/shatkovska.stylist)

Мало хто знає, що тоненький, безформний трикотаж, який не тримає форму горловини, виглядає поношеним.

Названо ознаки, які видають дешеву річ: це мають знати усі

Відомо, який одяг виглядає дешево (instagram.com/shatkovska.stylist)

А от меланжевий трикотаж виглядає менш презентабельно, ніж однотонний варіант. Тому варто від такого одягу відмовитись.

Названо ознаки, які видають дешеву річ: це мають знати усі

Названо, який одяг виглядає дешево (instagram.com/shatkovska.stylist)

Багато фурнітури на сумках можна зустріти у мас-маркеті. Вони виглядають не стильно та тільки зіпсують ваш вигляд. Тому чим лаконічніше, тим дорожче виглядає сумка.

Названо ознаки, які видають дешеву річ: це мають знати усі

На сумочці має бути мінімум фурнітури (instagram.com/shatkovska.stylist)

Звернуть увагу, що рядок, який затягнувся на шві створює враження, що річ перекосило. А саме нечітке з'єднання принта на бічних швах псує зовнішній вигляд навіть нової речі.

Названо ознаки, які видають дешеву річ: це мають знати усіЯкий одяг виглядає дешево (instagram.com/shatkovska.stylist)

Раніше ми повідомляли, які речі не можна позичати навіть близьким людям.

Також ми писали, як виглядати дорого при мінімальних витратах.

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