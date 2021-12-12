Никогда не одалживайте эти вещи даже близким людям

Некоторые вещи нельзя одалживать даже самым близким людям, чтобы не лишиться своей удачи и энергии, не навлечь в дом и семью беду и неприятности.

Соль

Соль издавна считается сильным энергетическим компонентом, который может отрицательно повлиять на удачу, привлечь болезни и проблемы в личной жизни. Соль часто используют в разных нехороших обрядах, поэтому лучше никогда не брать ее у других и не отсыпать кому-то. А если очень уже кому-то понадобилась соль, не одалживайте - дайте со словами, что возвращать не нужно.

Посуда

Посуда - семейная вещь, которая заряжена энергетикой вашего дома. Поэтому дать кому-нибудь тарелку или чашку - поделиться частью своей энергии. Считается, что одолженная или взятая у чужих людей посуда способна привести к утрате здоровья, ссорам и разладам в семье.

Одежда

Это еще более личная вещь, ведь она соприкасается с нашим телом. Одежду уж точно не стоит одалживать тем, в чьих добрых и светлых намерениях вы не уверены. А если обмениваетесь личными вещами с близкими и родными, то лучше все же дать (взять) что-то взамен, как бы совершив оплату за вещь.

Аксессуары, бижутерия и драгоценности

Эксперты в области биоэнергетики считают, что украшения с защитными функциями (обереги) могут послужить недобрую службу и наделить другого человека болезнями, неудачами и потерями. Особенно это касается драгоценных металлов - серебра, золота и платины.

Веник или щетка для уборки

По одной из примет, веник очищает дом, поэтому, отдавая его, вы лишаете свое жилище защиты. По другой, одолжив кому-нибудь веник (щетку) можно получить финансовые потери, проблемы в бизнесе или на работе. Когда-то через веник наводили порчу, а гостям запрещали подметать в своем доме.

Хлеб

Хотя хлебом нужно угощать всех, даже врагов, есть определенные условия. Например, нельзя отдавать последний хлеб, чтобы не привлечь нищету. Также нельзя давать хлеб через порог, чтобы из дома не ушло счастье и благополучие.

Деньги

Что касается денег, тут также есть определенные условия. Например, одалживать их нельзя после захода солнца, во время церковных праздников, по понедельникам и воскресеньям, на убывающую Луну. Все это приведет к личным денежным потерям. Еще не следует отдавать взаймы последние деньги. Зато считается, что если занять деньги богатому человеку, то он вернет их вместе с частичкой своей успешности.