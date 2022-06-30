Опытные хозяйки никогда не используют режим быстрой стирки: вот почему

Недостатки режима

Подходит не для всех тканей

Как пишет Ukr.Media, быстрая стирка - это "интенсивный" режим. Поэтому для вещей из шерсти или тонких, деликатных тканей он не подходит.

Не для постельного белья

Полотенца, постельное белье и другие вещи, которые способны хорошо впитывать воду, стирать в быстром режиме не рекомендуется. Все потому, что перед стиркой в барабан набирается вода, которую полотенца успешно впитывают. При включении ускоренного режима стиральной машине не хватает времени, чтобы распределить полотенца по барабану равномерно.

В результате намокшие полотенца собираются в ком, который с большой силой будет биться о стенки барабана. Такая стирка будет более шумная, чем обычно и возможное повреждение машинки.

Низкая эффективность

Сложные пятна при быстрой стирке не отстирываются, поэтому нужно будет повторно стирать вещи. Как известно, за 15 - 30 минут не удастся избавиться от сложных пятен.

Обычно при выборе быстрого режима большинство стиральных машин не позволяют установить температуру выше 30 или 40 градусов. При таких низких температурах ткань меньше повреждается, однако бактерии и пылевые клещи не уничтожаются.

Также, если все время пользоваться быстрым режимом, то со временем из стиральной машины появится неприятный затхлый запах. Он возникает из-за скопления бактерий на стенках барабана и резиновых уплотнителях. Чтобы этого избежать, нужно хотя бы раз в несколько недель проводить стирку при высоких температурах.

Добавим, что для того, чтобы при быстрой стирке все пятна отстирывались, необходимо придерживаться такого алгоритма действий:

Загрязненное белье необходимо предварительно замочить в тазике с теплой водой на 15-20 минут, затем вытащить для дальнейшей стирки в машинке;

После этого просмотреть одежду на предмет пятен и протрите проблемные места мылом;

Аккуратно прополощите белье от мыльного раствора или специального средства, слегка отожмите всю лишнюю воду и загрузите в барабан стиральной машинки;

Запустите программу быстрой стирки на 15-30 минут. После этого извлеките выстиранное белье из машинки и повесьте сушиться.

В частности, при соблюдении этих простых правил отстирываются даже невероятно грязные вещи.