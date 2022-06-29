Добавьте немного соли в стиральную машину и результат вас удивит: французский способ стирки
В стиральную машину надо время от времени добавлять немного соли, чтобы техника прослужила дольше, а белье было свежим и чистым. Такой способ используют французские хозяева и хозяйки.
Об этом пишет издание Maison Travaux.
Использование соли поможет провести так называемую "глубокую очистку" стиральной машины.
Этот экономический и экологический ингредиент имеет много преимуществ. Действительно, соль убивает бактерии и грибки, устраняет известковый налет, остатки грязи, которые остаются прикрепленными к стенам.
Крупная соль также убирает неприятные запахи внутри машины.
Как правильно почистить машину солью
- Поместите в барабан горсть крупной соли;
- Затем запустите машину с циклом 90 градусов (без белья).
Такое очищение желательно проводить хотя бы раз в месяц.
Когда точно надо чистить
Если вы заметили, что ваше белье не всегда хорошо пахнет после стирки, его время чистить. Ведь остатки грязи с одежды, носков и обуви полностью не устраняются.
Кроме крупной соли, для чистки стиральной машины можно использовать и другие натуральные продукты:
- Уксус. Налейте в барабан 1 л уксуса, затем запустите цикл при 90 градусах без нагрузки.
- Сода. Насыпьте чашку пищевой соды в барабан, а затем запустите цикл при 90 градусах.
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