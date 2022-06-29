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Добавьте немного соли в стиральную машину и результат вас удивит: французский способ стирки

Новина українською →
Среда 29 июня 2022 16:10
Добавьте немного соли в стиральную машину и результат вас удивит: французский способ стирки Коллаж РБК-Украина: зачем добавлять соль в стиральную машину
Автор: Светлана Мащенко

В стиральную машину надо время от времени добавлять немного соли, чтобы техника прослужила дольше, а белье было свежим и чистым. Такой способ используют французские хозяева и хозяйки.

Об этом пишет издание Maison Travaux.

Использование соли поможет провести так называемую "глубокую очистку" стиральной машины.

Этот экономический и экологический ингредиент имеет много преимуществ. Действительно, соль убивает бактерии и грибки, устраняет известковый налет, остатки грязи, которые остаются прикрепленными к стенам.

Крупная соль также убирает неприятные запахи внутри машины.

Как правильно почистить машину солью

  • Поместите в барабан горсть крупной соли;
  • Затем запустите машину с циклом 90 градусов (без белья).

Такое очищение желательно проводить хотя бы раз в месяц.

Когда точно надо чистить

Если вы заметили, что ваше белье не всегда хорошо пахнет после стирки, его время чистить. Ведь остатки грязи с одежды, носков и обуви полностью не устраняются.

Кроме крупной соли, для чистки стиральной машины можно использовать и другие натуральные продукты:

  • Уксус. Налейте в барабан 1 л уксуса, затем запустите цикл при 90 градусах без нагрузки.
  • Сода. Насыпьте чашку пищевой соды в барабан, а затем запустите цикл при 90 градусах.

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Также эксперты по уборке рассказали, зачем добавлять соль в унитаз.

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