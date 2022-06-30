Досвідчені господині не використовують режим швидкого прання: ось чому

Недоліки режиму

Підходить не для всіх тканин

Як пише Ukr.Media, швидке прання - це "інтенсивний" режим. Тому для речей з вовни або тонких, делікатних тканин він не підходить.

Не для постільної білизни

Рушники, постільна білизна та інші речі, які здатні добре вбирати воду, прати в швидкому режимі не рекомендується. Все тому, що перед пранням у барабан набирається вода, яку рушники успішно вбирають. При включенні прискореного режиму пральній машині не вистачає часу, щоб розподілити рушники по барабану рівномірно.

У результаті намоклі рушники збираються в ком, який з великою силою буде битися об стінки барабана. Таке прання буде більш гучне, ніж зазвичай та можливе пошкодження машинки.

Низька ефективність

Складні плями при швидкому пранні не відпираються, тому потрібно буде повторно прати речі. Як відомо, за 15 - 30 хвилин не вдасться позбавитись складних плям.

Зазвичай при виборі швидкого режиму більшість пральних машин не дозволяють встановити температуру вище за 30 або 40 градусів. За таких низьких температур тканина менше ушкоджується, проте бактерії та пилові кліщі не знищуються.

Також, якщо весь час користуватись швидким режимом, то згодом із пральної машини з'явиться неприємний затхлий запах. Він виникає через скупчення бактерій на стінках барабана та гумових ущільнювачах. Щоб цього уникнути, потрібно хоча б раз на кілька тижнів проводити прання при високих температурах.

Додамо,що для того, щоб при швидкому пранні усі плями відпирались, необхідно дотримуватись такого алгоритму дій:

Забруднену білизну необхідно попередньо замочити в тазику з теплою водою на 15-20 хвилин, потім витягнути для подальшої прання в машинці;

Після цього переглянути одяг на предмет плям і протріть проблемні місця милом;

Акуратно прополощіть білизну від мильного розчину або спеціального засобу, злегка відіжміть всю зайву воду і завантажте в барабан пральної машинки;

Запустіть програму швидкого прання на 15-30 хвилин. Після цього витягніть випрану білизну з машинки і повісте сушитися.

Зокрема, при дотриманні цих простих правил відпираються навіть неймовірно брудні речі.