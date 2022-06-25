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Как легко вывести пятна от травы на одежде: не останется и следа

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Суббота 25 июня 2022 22:18
Как легко вывести пятна от травы на одежде: не останется и следа Как вывести пятна от травы (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Лето ассоциируется с пикниками и активным времяпрепровождением на природе. Однако случайно можно оставить на одежде пятна от травы.

Как вывести такие пятна - читайте ниже.

Нашатырный спирт

Увидев такое пятно большинство хозяек наивно считает, что оттереть их удастся только, если изо всех сил натирать мылом, отбеливателем, пятновыводителем или порошком.

Однако избавиться от следов травы на одежде поможет тройной одеколон и нашатырный спирт.

Для начала нужно замочить ватный диск в ароматной жидкости. Далее втирающими движениями стереть зеленый цвет с одежды. Действовать следует от периферии к центру. После этого осталось удалить разводы с помощью раствора из воды и нашатыря.

В 250 мл воды добавьте 1-2 чайные ложки нашатырного спирта и замочите загрязненный участок.

Сода

Для другого действенного способа нужно смешать соду с водой до состояния пасты и нанести на пятно. Нужно дождаться, пока смесь засохнет, смыть ее водой и постирать вещь.

Лимонный сок

Удалить зеленые пятна с белых и светлых тканей можно соком лимона. Нужно разрезать лимон и выдавить сок прямо на пятно. После этого оставить на час, затем постирать с хозяйственным мылом.

Яичный белок

Чтобы справиться с пятнами от травы на шерстяных и шелковых тканях нужно смешать белок одного яйца с глицерином и нанести полученную массу на пятна.

Стоит оставить в таком виде примерно на 1 час, а затем постирать вещь вручную или в режиме деликатной стирки.

Соль

Для такого способа нужно смешать соль и воду в расчете 1 ст. л. на 1 стакан воды. Обрабатываем этим раствором участок одежды, на которой есть пятна.

После этого нужно оставить примерно на 30-40 минут, чтобы раствор подействовал, а затем постирать.

Раньше мы называли ошибки, которые делают все во время стирки в стиральной машинке.

Также мы писали, почему нельзя оставлять мокрые вещи в стиральной машине.

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