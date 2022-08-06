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Названы причины, из-за которых чеснок портится при хранении: на что обратить внимание

Как правильно хранить чеснок (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чеснок придает изысканный вкус блюдам, но и требователен в хранении. Мало кто знает, как его правильно хранить, поэтому в результате теряют целый урожай.

Как сохранить чеснок от гнили - читайте ниже.

Как известно, прекратить процесс гниения достаточно сложно, поэтому эффективны лишь профилактические меры.

Как сохранить урожай

Развитие грибковой плесени

Традиционно плесень дает о себе знать через несколько месяцев после начала хранения в неблагоприятных условиях. Когда она поражает чеснок, его зубчики становятся дряблыми. Также появляются пятна ярко-желтого цвета.

В результате плесень остается в почве, на растениях и в местах хранения, а при высокой влажности грибок начинает развиваться еще быстрее.

Шеечная гниль

Такое заболевание довольно часто проявляется именно во время хранения чеснока. Зубчики чеснока будут покрыты серым налетом - грибковыми спорами. Они возникают через загрязненный посадочный материал.

Пенициллез

Заболевание проявляется через 2 месяца после сбора урожая. Если чеснок хранить в сухом месте, зараженные головки быстро высыхают.

Обычно заболевание проявляется, когда случайно повреждается головка чеснока при закладке на хранение. В результате бактерии проникают через порезы и на головках появляются желтые пятна, которые со временем покрываются синевато-зеленой плесенью.

Добавим, что чеснок лучше хранить в затемненном месте в открытых коробках, контейнерах или холщовых мешках. Оптимальная температура хранения зимнего чеснока - от -2 до +2 градусов, а летний выдерживает температуру до +20 градусов.

Также при хранении чеснока некоторые хозяйки до сих пор используют старинный способ, при котором стебли чеснока заплетают в косы и развешивают на стенах и крючках. Подобным образом хранят чеснок и в капроновых чулках.

Ранее мы рассказывали о способе, который поможет почистить чеснок за минуту.

Также мы писали, как хранить чеснок, чтобы он был свежим целых пол года.

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чеснок