Названы причины, из-за которых чеснок портится при хранении: на что обратить внимание

Как известно, прекратить процесс гниения достаточно сложно, поэтому эффективны лишь профилактические меры.

Как сохранить урожай

Развитие грибковой плесени

Традиционно плесень дает о себе знать через несколько месяцев после начала хранения в неблагоприятных условиях. Когда она поражает чеснок, его зубчики становятся дряблыми. Также появляются пятна ярко-желтого цвета.

В результате плесень остается в почве, на растениях и в местах хранения, а при высокой влажности грибок начинает развиваться еще быстрее.

Шеечная гниль

Такое заболевание довольно часто проявляется именно во время хранения чеснока. Зубчики чеснока будут покрыты серым налетом - грибковыми спорами. Они возникают через загрязненный посадочный материал.

Пенициллез

Заболевание проявляется через 2 месяца после сбора урожая. Если чеснок хранить в сухом месте, зараженные головки быстро высыхают.

Обычно заболевание проявляется, когда случайно повреждается головка чеснока при закладке на хранение. В результате бактерии проникают через порезы и на головках появляются желтые пятна, которые со временем покрываются синевато-зеленой плесенью.

Добавим, что чеснок лучше хранить в затемненном месте в открытых коробках, контейнерах или холщовых мешках. Оптимальная температура хранения зимнего чеснока - от -2 до +2 градусов, а летний выдерживает температуру до +20 градусов.

Также при хранении чеснока некоторые хозяйки до сих пор используют старинный способ, при котором стебли чеснока заплетают в косы и развешивают на стенах и крючках. Подобным образом хранят чеснок и в капроновых чулках.