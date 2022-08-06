Названо причини, через які часник псується при зберіганні: на що звернути увагу

Часник надає вишуканого смаку стравам, але й вимогливий у зберіганні. Мало хто знає, як його правильно зберігати, тому в результаті втрачають цілий урожай.
Як зберегти часник від гнилі - читайте нижче.
Як відомо, припинити процес гниття досить складно, тому ефективні лише профілактичні заходи.
Розвиток грибкової плісняви
Традиційно пліснява дається взнаки через кілька місяців після початку зберігання в несприятливих умовах. Коли вона вражає часник, його зубчики стають в’ялими. Також з’являються плями яскраво-жовтого кольору.
В результаті пліснява залишається в ґрунті, на рослинах і в місцях зберігання, а за високої вологості - грибок починає розвиватися ще швидше.
Шийкова гниль
Таке захворювання досить часто проявляється саме під час зберігання часнику. Зубчики часнику будуть вкриті сірим нальотом - грибковими спорами. Вони виникають через забруднений посадковий матеріал.
Пеніцильоз
Захворювання проявляється через 2 місяці після збирання врожаю. Якщо часник зберігати у сухому місці, заражені головки швидко висихають.
Зазвичай захворювання проявляється, коли випадково пошкоджується головка часнику при закладці на зберігання. В результаті бактерії проникають через порізи і на головках з’являються жовті плями, які з часом покриваються синювато-зеленою пліснявою.
Додамо, що часник краще зберігати в затемненому місці у відкритих коробках, контейнерах або полотняних мішках. Оптимальна температура зберігання зимового часнику - від -2 до +2 градусів, а літній витримує температуру до +20 градусів.
Також при зберіганні часнику деякі господині дотепер використовують старовинний спосіб, при якому стебла часнику заплітають у коси й розвішують на стінах і гачках. Подібним чином зберігають часник і у капронових панчохах.
Раніше ми розповідали про спосіб, який допоможе почистити часник за хвилину.
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