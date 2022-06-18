Названы действенные способы справиться с повышенной потливостью

Пот неизбежен во время занятий спортом или в жаркую погоду, и он может быстро стать заметным в виде пятен на одежде. Они могут вызывать смущение и дискомфорт на работе или при общении с людьми, но их бывает трудно избежать, когда вы изо всех сил пытаетесь справиться с жарой. Кроме того, такие пятна также трудно удалить при стирке.

К счастью, предотвратить появление пятен пота проще, чем вы думаете, и вот лучшие способы, которые можно попробовать, если вы боретесь с ними в жаркую погоду, пишет Express.

Дезодоранты и антиперспиранты - одни из самых простых способов уменьшить и предотвратить появление запаха и пота, но они не всегда полностью эффективны в сильную жару.

Принимая душ утром и вечером с помощью мягкого очищающего средства для душа, вы почувствуете себя более свежим и чистым, но на самом деле это не остановит потоотделение. Так что вы можете сделать вместо этого?

Носите свободную одежду

Тесная одежда может усугубить потливость, так как между кожей и тканью остается мало места. Вместо этого доктор рекомендовал носить свободную хлопчатобумажную одежду, на которой не будут видны пятна пота. Также лучше избегать серых и мергелевых цветов, так как они легче подчеркивают пятна пота.

Подготовьте подмышки перед использованием антиперспиранта

Неэффективные дезодоранты и антиперспиранты могут вызывать разочарование, но это может быть вызвано тем, как вы их наносите, а не самим продуктом. По словам доктора Перри, подмышки должны быть чистыми и сухими перед использованием антиперспиранта, а также его следует наносить как утром после душа, так и непосредственно перед сном.

Это связано с тем, что ингредиентам нужно время, чтобы создать закупорку потовых протоков, а большинство людей потеют меньше или совсем не потеют ночью.

Избегайте продуктов и напитков, которые усиливают потоотделение

Острая пища может вызвать аналогичную реакцию в организме, которая возникает при воздействии других видов тепла. По сути, тело будет пытаться охладиться, потея как средство регулирования температуры.

Следует избегать не только острой пищи. На самом деле, кофеин так же плох, поскольку стимулирует надпочечники, которые играют ключевую роль в процессе потоотделения. Чрезмерное употребление кофеина в жаркую погоду часто вызывает потоотделение более чем в одном месте, затрагивая ладони, ступни и подмышки.

Постарайтесь оставаться в прохладе

Возможно, самый эффективный способ избавиться от потоотделения, вызванного факторами окружающей среды, - это найти способы сохранять прохладу.

Доктор Росс рекомендовал держаться подальше от солнца и сидеть в тени на улице, а в помещении использовать вентиляторы для охлаждения помещений. Он также рекомендовал использовать вентиляторы с ручкой во время путешествий и поддерживать гидратацию, выпивая много воды.