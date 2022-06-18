Названо дієві способи впоратися з підвищеною пітливістю

Пот неминучий під час занять спортом або в жарку погоду, і він може швидко стати помітним у вигляді плям на одязі. Вони можуть викликати збентеження і дискомфорт на роботі або при спілкуванні з людьми, але їх буває важко уникнути, коли ви щосили намагаєтеся впоратися зі спекою. Крім того, такі плями також важко видалити при пранні.

На щастя, запобігти появі плям поту простіше, ніж ви думаєте, і ось кращі способи, щоб спробувати, якщо ви боретеся з ними в жарку погоду, пише Express.

Дезодоранти і антиперспіранти - одні з найпростіших способів зменшити і запобігти появі запаху і поту, але вони не завжди повністю ефективні в сильну спеку.

Приймаючи душ вранці і ввечері за допомогою м'якого миючого засобу для душу, ви відчуєте себе більш свіжим і чистим, але насправді це не зупинить потовиділення. Так що ви можете зробити замість цього?

Носіть вільний одяг

Тісний одяг може погіршити пітливість, так як між шкірою і тканиною залишається мало місця. Замість цього лікар рекомендував носити вільний бавовняний одяг, на якому не буде видно плями поту. Також краще уникати сірих і мергелевих кольорів, так як вони легше підкреслюють плями поту.

Підготуйте пахви перед використанням антиперспіранту

Неефективні дезодоранти та антиперспіранти можуть викликати розчарування, але це може бути викликано тим, як ви їх застосовуєте, а не самим продуктом. За словами доктора Перрі, пахви повинні бути чистими і сухими перед використанням антиперспіранту, а також його слід наносити як вранці після душу, так і безпосередньо перед сном.

Це пов'язано з тим, що інгредієнтам потрібен час, щоб створити закупорку потових проток, а більшість людей потіють менше або зовсім не потіють вночі.

Уникайте продуктів і напоїв, які посилюють потовиділення

Гостра їжа може викликати аналогічну реакцію в організмі, яка виникає при впливі інших видів тепла. По суті, тіло буде намагатися охолодитися, потіючи як засіб регулювання температури.

Слід уникати не тільки гострої їжі. Насправді, кофеїн так само поганий, оскільки стимулює наднирники, які відіграють ключову роль в процесі потовиділення. Надмірне вживання кофеїну в жарку погоду часто викликає потовиділення більш ніж в одному місці, зачіпаючи долоні, ступні і пахви.

Постарайтеся залишатися в прохолоді

Можливо, найефективніший спосіб позбутися від потовиділення, викликаного факторами навколишнього середовища, - це знайти способи зберігати прохолоду.

Доктор Росс рекомендував триматися подалі від сонця і сидіти в тіні на вулиці, а в приміщенні використовувати вентилятори для охолодження приміщень. Він також рекомендував використовувати вентилятори з ручкою під час подорожей і підтримувати гідратацію, випиваючи багато води.