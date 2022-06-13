Кто наиболее склонен к аллергии на солнце: врач назвала самую уязвимую группу людей

Летом столкнуться с аллергией на солнце может любой человек. Однако есть категории людей, которые наиболее подвержены этой проблеме.

Кандидат медицинских наук, аллерголог-иммунолог Анна Усачева рассказала, что наиболее крупными аллергиками являются те люди, которые страдают атопическим дерматитом, а также люди со светлой кожей или семейным анамнезом. Об этом сообщает Країна здоров'я.

Врач отметила, что аллергию на солнце также называют солнечной крапивницей. Это реакция на ультрафиолетовую часть спектра солнечного излучения.

Эксперт рассказала, что этот вид аллергии является временным и сезонным. Обычно она появляется с мая до августа, после пребывания на солнце.

В частности, спровоцировать появление этого вида аллергии можно и зимой, начав подготовку к пляжному сезону с посещения солярия.

Также часто аллергия проявляется в виде сыпи или небольших волдырей через несколько минут после пребывания на солнце. Однако, сыпь может появиться и через несколько дней. Во время аллергии специалист советует принять антигистаминные препараты, чтобы уменьшить реакцию и снять зуд.

Аллергия на солнце понимается как фотодерматит или фотодерматоз, поскольку сам аллергический компонент в солнечных лучах не присутствует. Сами по себе солнечные лучи не относятся к аллергенам, но при этом под воздействием в организме человека могут накапливаться вещества, вызывающие аллергию.

Как можно предотвратить появление аллергии

Для того, чтобы минимизировать вероятность развития солнечной аллергии, необходимо придерживаться таких рекомендаций:

по возможности, стоит отказаться от ношения одежды из синтетических тканей;

нужно проводить на солнце 10-20 минут, после чего нужно "спрятаться" в тень;

используйте солнцезащитные кремы;

посещайте пляж рано утром и в вечернее время, когда активность солнца минимальна;

используйте зонты, головные уборы и накидки для защиты от солнечных лучей.

Аллергия - это заболевание, которое требует адекватного врачебного вмешательства. Нужна консультация врача-аллерголога с прохождением всех необходимых диагностических процедур.