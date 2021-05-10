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Украинцам назвали авто с пробегом, которые можно смело покупать

Автор: Светлана Мащенко

Украинцам рассказали про автомобили с пробегом, которые можно смело покупать. Эти модели эксперты считают самыми надежными, поскольку они редко ломаются и имеют отличное соотношение параметров цены и качества.

Об этом сообщает АвтоПортал.

Subaru Forester

Японский полноприводный кроссовер пользуется огромным спросом во всем мире, как семейное авто. Он по своим параметрам ближе к универсалу, чем к внедорожнику. Выпускается автомобиль с пятидверным кузовом и полным приводом, автоматической коробкой передач и двигателями объемом от 2 до 2,5 литров.

Ford Fusion

Этот бюджетный и компактный немецкий автомобиль выпускался до 2018 года. Он создавался на базе платформы Ford B3. У всех авто - передний привод, пятидверный кузов и широкий диапазон объемов и типов двигателей. Ford Fusion бывает с бензиновыми, дизельными двигателями от 1,2 до 1,6 литра.

Toyota Corolla

Японское компактное авто мы знаем с 1996 года. С тех пор модель пережила целых 12 поколений. Автомобиль может иметь различные типы кузовов, передний или задний привод, механическую или автоматическую КПП. Сегодня можно найти Corolla с бензиновыми и дизельными движками объемом от 1,2 до 2 литров.

Toyota RAV4

Машина, выпускаемая с 1994 года, славится своим качеством и надежностью, а потому к ней стоит присмотреться и на вторичном рынке. Выпускается RAV4 с тремя типами кузовов, двумя типами приводов. Двигатели бывают как бензиновыми, так и дизельными. Самые популярные объемы - это 1,8 и 2-2,2 литра.

Honda CR-V

Как правило, этот японец продается в неплохом состоянии. Пятидверное авто может иметь полный или передний привод, трансмиссия может быть как автоматической, так и механической. Выбор силовых установок широк: дизель и бензин от 1,6 до 2,4 литра.

Ранее мы писали, каким б/у авто чаще всего доверяют украинцы. Эксперты поделились свежим рейтингом.

Также сообщалось, в каких случаях моторное масло нужно менять раньше положенного.

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