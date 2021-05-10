Українцям назвали авто з пробігом, які можна сміливо купувати

Subaru Forester

Японський повнопривідний кросовер користується величезним попитом у всьому світі, як сімейне авто. Він за своїми параметрами ближче до універсалу, ніж до позашляховика. Випускається автомобіль з п'ятидверним кузовом і повним приводом, автоматичною коробкою передач і двигунами об'ємом від 2 до 2,5 літрів.

Ford Fusion

Цей бюджетний і компактний німецький автомобіль випускався до 2018 року. Він створювався на базі платформи Ford B3. У всіх авто - передній привід, п'ятидверний кузов і широкий діапазон обсягів і типів двигунів. Ford Fusion буває з бензиновими, дизельними двигунами від 1,2 до 1,6 літра.

Toyota Corolla

Японське компактне авто ми знаємо з 1996 року. З того часу модель пережила цілих 12 поколінь. Автомобіль може мати різні типи кузовів, передній або задній привід, механічну або автоматичну КПП. Сьогодні можна знайти Corolla з бензиновими і дизельними двигунами об'ємом від 1,2 до 2 літрів.

Toyota RAV4

Машина, що випускається з 1994 року, славиться своєю якістю і надійністю, а тому до неї варто придивитися і на вторинному ринку. Випускається RAV4 з трьома типами кузовів, двома типами приводів. Двигуни бувають як бензиновими, так і дизельними. Найпопулярніші об'єми - це 1,8 і 2-2,2 літра.

Honda CR-V

Як правило, цей японець продаються в непоганому стані. П'ятидверне авто може мати повний або передній привід, трансмісія може бути як автоматичною, так і механічною. Вибір силових установок широкий: дизель і бензин від 1,6 до 2,4 літра.