Этим б/у авто чаще всего доверяют украинцы: свежий рейтинг

Специалисты сообщают, что в марте 2021 спрос на автомобили в Украине вырос, причем не только на новые машины, но и на авто с пробегом.

Так, в первый месяц весны было продано 76 500 авто с пробегом. А вот месяцем ранее - в феврале - украинцы купили 63 000 автомобилей, в январе - 65 000 авто.

Топ самых популярных авто в марте 2021: