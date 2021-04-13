Этим б/у авто чаще всего доверяют украинцы: свежий рейтинг
Фото: Названы авто, которые чаще всего выбирают украинцы (freepik)
Эксперты опубликовали свежий рейтинг автомобилей с пробегом, которым чаще всего доверяют украинцы.
Об этом сообщает ресурс AutoRia.
Специалисты сообщают, что в марте 2021 спрос на автомобили в Украине вырос, причем не только на новые машины, но и на авто с пробегом.
Так, в первый месяц весны было продано 76 500 авто с пробегом. А вот месяцем ранее - в феврале - украинцы купили 63 000 автомобилей, в январе - 65 000 авто.
Топ самых популярных авто в марте 2021:
- Toyota RAV4
- Kia Sportage
- Volkswagen Touareg
- Mercedes-Benz G-Class
- Hyundai Tucson
- Renault Megane
- Skoda Octavia A5
- Audi A6
- Ford Focus
- Toyota Camry
Ранее эксперты также назвали самые надежные б/у авто из США, которые чаще всего выбирают украинцы.
Кроме того водителям рассказали, когда моторное масло нужно менять раньше положенного.