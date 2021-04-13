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Этим б/у авто чаще всего доверяют украинцы: свежий рейтинг

Новина українською → Вторник 13 апреля 2021 10:40
Этим б/у авто чаще всего доверяют украинцы: свежий рейтинг Фото: Названы авто, которые чаще всего выбирают украинцы (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Эксперты опубликовали свежий рейтинг автомобилей с пробегом, которым чаще всего доверяют украинцы.

Об этом сообщает ресурс AutoRia.

Специалисты сообщают, что в марте 2021 спрос на автомобили в Украине вырос, причем не только на новые машины, но и на авто с пробегом.

Так, в первый месяц весны было продано 76 500 авто с пробегом. А вот месяцем ранее - в феврале - украинцы купили 63 000 автомобилей, в январе - 65 000 авто.

Топ самых популярных авто в марте 2021:

  • Toyota RAV4
  • Kia Sportage
  • Volkswagen Touareg
  • Mercedes-Benz G-Class
  • Hyundai Tucson
  • Renault Megane
  • Skoda Octavia A5
  • Audi A6
  • Ford Focus
  • Toyota Camry

Ранее эксперты также назвали самые надежные б/у авто из США, которые чаще всего выбирают украинцы.

Кроме того водителям рассказали, когда моторное масло нужно менять раньше положенного.

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