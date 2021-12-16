Как правильно почистить утюг: названы проверенные способы

В современном мире без утюга не обходится ни один человек. Ведь благодаря ему можно иметь аккуратный и элегантный вид. Однако, иногда такой девайс оставляет следы на одежде, от которых трудно избавиться.

Так, поэтому нужно чистить утюги, сообщает handy .

Как легко почистить утюг

Пищевая сода

Сода растворит любую грязь, которая накопилась на подножии утюга. Для этого нужно смешать пищевую соду и воду, чтобы образовалась паста.

Далее нанесите пасту на подошву утюга с помощью мягкой щетки или полотенца. После этого промойте водой и убедитесь, что паста полностью вытерта.

Ацетон для снятия лака

Стоит включить утюг и дать нагреться. Наденьте варежки и смочите ватный диск ацетоном для снятия лака.

Также нужно быстро промочить ватой горячую поверхность. Такое средство прекрасно растворяет любую грязь. После этого, протрите поверхность смоченной тряпкой.

Как очистить утюг (freepik)

Уксус

Возьмите полотенце и смочите его дистиллированным белым уксусом и протрите подошву утюга, чтобы удалить грязь.

Если остался осадок, то смочите чистое полотенце в дистиллированном уксусе и положите на него холодный утюг. В частности, нужно оставить настаиваться 15 – 30 минут, а затем вытрите насухо.

Пищевая сода

Полотенце смочите в растворе уксуса и пищевой соды. Постелите смоченное полотенце и, выключив утюг, проведите ею по рушнике так, будто вы его гладите.

Как очистить утюг (pixabay)

Соль

Для такого способа возьмите лист бумаги и посыпьте на него соль. Далее теплым утюгом проведите по листу. Это поможет удалить пятна и другую грязь.

После дайте утюгу остыть и вытрите соль сухой мягкой тканью.