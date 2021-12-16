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Як правильно почистити праску: названо перевірені способи

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Четвер 16 грудня 2021 07:33
Як правильно почистити праску: названо перевірені способи Як швидко очистити праску (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У сучасному світі без праски не обходиться жодна людина. Адже завдяки йому можна мати акуратний та елегантний вигляд. Однак, інколи такий девайс залишає сліди на одязі, яких важко позбутися.

Так, тому потрібно чистити праски, повідомляє handy.

Як легко почистити праску

Харчова сода

Сода розчинить будь-який бруд, який накопичився на підніжжі праски. Для цього потрібно змішати харчову соду та воду, щоб утворилась паста.

Далі нанесіть пасту на підошву праски за допомогою м'якої щітки або рушника. Після цього промийте водою та переконайтеся, що паста повністю витерта.

Ацетон для зняття лаку

Варто увімкнути праску і дати нагрітися. Одягніть рукавиці та змочіть ватний диск ацетоном для зняття лаку.

Також потрібно швидко промочити ватою гарячу поверхню. Такий засіб чудово розчиняє будь-який бруд. Після цього, протріть поверхню змоченою ганчіркою.

Як правильно почистити праску: названо перевірені способиЯк очистити праску (freepik)

Оцет

Візьміть рушник та змочіть його дистильованим білим оцтом та протріть підошву праски, щоб видалити бруд.

Якщо залишився осад, то змочіть чистий рушник в дистильованому оцеті та покладіть на нього холодну праску. Зокрема, потрібно залишити настоюватися 15 – 30 хвилин, а потім витріть насухо.

Харчова сода

Рушник змочіть в розчині оцту і харчової соди. Постеліть змочений рушник і, вимкнувши праску, проведіть нею по рушнику так, ніби ви його прасуєте.

Як правильно почистити праску: названо перевірені способиЯк очистити праску (pixabay)

Сіль

Для такого способу візьміть аркуш паперу і посипте на нього сіль. Далі теплою праскою проведіть по аркушу. Це допоможе видалити плями та інший бруд.

Після дайте прасці охолонути та витріть сіль сухою м'якою тканиною.

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